с чего всё началось

Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в безопасностной группе. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины.

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.

Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ

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Армия и оружие Армия и оружие Путин призвал ОПК производить умные и высокоточные ракеты и боеприпасы

Политика Политика Россия на G20 обсудит цифровую экономику и международную торговлю Россия на саммите G20 в Аргентине намерена обсудить развитие цифровой экономики и международной торговли.

Армия и оружие Армия и оружие Российская армия попала в тройку сильнейших в мире

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Политика Политика КС Украины одобрил закрепление в конституции стремления в НАТО и ЕС Конституционный суд Украины признал конституционным законопроект, предусматривающий закрепление в конституции курса страны на вступление в ЕС и НАТО.

Политика Политика Косачев заявил о согласовании сроков визита Ким Чен Ына в Россию Сроки и параметры визита лидера Северной Кореи Ким Чен Ына в Российскую Федерацию проходят согласование в настоящее время.

Политика Политика Nissan уволил Гона с поста председателя совета директоров Японский автомобильный концерн Nissan принял решение об увольнении Карлоса Гона с поста председателя совета директоров.

Политика Политика Мэй сравнила декларацию о будущих отношениях с ЕС с волей народа Проект политической декларации о будущем взаимодействии Великобритании и Евросоюза выполняет волю народа, заявила премьер-министр Великобритании Тереза Мэй.

Политика Политика Источник назвал причину появления вертолетов над Кремлем

Политика Политика Лавров заявил о параноидальной зацикленности в США на санкциях Глава МИД России Сергей Лавров в интервью итальянскому информагентству Agi заявил, что в США зацикленность на санкциях приобрела параноидальный характер.

Армия и оружие Армия и оружие Сирийская армия отбила атаку боевиков в Хаме, сообщил источник

Политика Политика Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесены в Госдуму Законопроекты об отдельных тюрьмах для террористов внесли в Госдуму депутаты фракции «Единая Россия», среди которых Адальби Шхагошев, передает корреспондент 22 ноября.

Политика Политика Путин поправил сделавшего неверное ударение в слове курсанта Президент России Владимир Путин поправил курсанта, который сделал неправильное ударение в слове «обеспечение».