Политика

Место Кучмы на переговорах по Донбассу занял первый глава СБУ
РБК
05:11

Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
РБК05:11
Ирина Геращенко
Президент Порошенко назначил Евгения Кирилловича Марчука представителем Украины в ТКГ. Евгений Кириллович все эти трудные годы достойно представлял Украину в безопасностной группе. Он хорошо ориентируется в проблематике минских переговоров и будет жестко отстаивать национальные интересы Украины.
— Ирина Геращенко, украинский политикРосбалт 05:16
с чего всё началось
Президент Украины Петр Порошенко назначил экс-министра обороны, бывшего премьер-министра и экс-главу Службы безопасности Евгения Марчука представителем Киева в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила
 в Facebook вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко.
РБК05:11

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Евгений Кириллович Марчук
Украинский политик
Сотрудник КГБ СССР, сотрудник СБУ и украинский политик. Первый руководитель Службы безопасности Украины в 1991-1994 гг., премьер-министр Украины в 1995-1996 гг. Кандидат юридических наук.
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