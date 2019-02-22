Экономика

Местные власти обяжут информировать россиян об подключении и цене газаРИА Новости 01:08

Отмечается, что летом 2018 года президент РФ Владимир Путин подписал закон о полномочиях местных органов власти по организации газоснабжения населения.
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Местные власти обяжут информировать россиян об подключении и цене газа

РИА Новости01:08

Местные власти обяжут информировать граждан о ситуации с газоснабжением

Парламентская газета00:57

О полномочиях органов местного самоуправления по организации газоснабжения населения

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ПФР разъяснил новые правила индексации пенсий

Как указывается, в настоящее время индексация происходит без учёта прожиточного минимума пенсионера, в связи с чем «каждая новая индексация» увеличивает размер пенсии и уменьшает размер соцдоплаты до прожиточного минимума.
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Телерейтинг президентского послания в Москве снизился

Телерейтинг президентского послания в Москве снизился Послание Федеральному собранию, оглашенное Владимиром Путиным 20 февраля, стало самым непопулярным за последние годы: по предварительным данным Mediascope, на пяти каналах его смотрели 5,9% москвичей.
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Хоккей

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На 24-й минуте встречи капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забросил шайбу. Ассистировали Джон Карлсон и Ти Джей Оши.
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В России могут ограничить площадь долей в квартире, которые можно продавать или переоформлять.
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Сбившему толпу пешеходов в Мельбурне дали шесть пожизненных сроков

Суд приговорил гражданина Австралии афганского происхождения Джеймса Гаргасуласа, который наехал на толпу людей в Мельбурне два года назад, к шести пожизненным заключениям, сообщает ABC.
Обновлено в 00:29
Космос

Японский зонд «Хаябуса-2» сел на астероид Рюгу

Зонд возьмет пробы грунта на астероиде и доставит их на Землю Зонд "Хаябуса-2" Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) совершил посадку на поверхности астероида Рюгу, прямая трансляция велась на сайте агентства.
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Общество

Шаманы сожгли пять верблюдов для укрепления России

Бурятские шаманы провели ритуальное сожжение пяти верблюдов в Ангарске (Иркутская область). Видео с жертвоприношением появилось в YouTube.
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Скончалась актриса из сериала «Глухарь» Дарья Егорычева

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Появилось видео запуска Falcon 9 со спутниками и лунным аппаратом

Американская компания SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с индонезийским спутником связи PSN-6 (Nusantara Satu), израильским лунным космическим аппаратом «Берешит» и разведывательным аппаратом для вооруженных сил США.
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В составе ВДВ появится новая дивизия

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Государственный переворот на Украине, координируемый американцами, позволил существенно ускорить процесс возвращения Крыма на свою историческую родину в Россию, заявил депутат Госдумы РФ от крымского региона Михаил Шеремет.
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Лишенная водительских прав Мара Багдасарян задолжала за парковку

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