Футбол

Мессина назначен главным тренером «Милана»Матч ТВ 12:44

Напомним, Мессина на протяжении пяти лет работал ассистентом главного тренера «Сперс» Грега Поповича. В 2005-2009 и 2012–2014 годах Мессина возглавлял ЦСКА.
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Мессина возглавил «Милан»

Спорт-Экспресс12:31

Мессина назначен главным тренером «Милана»

Sportbox.RU12:44

Мессина назначен главным тренером «Милана»

Матч ТВ12:44

Мессина стал президентом и главным тренером «Олимпии Милан»

Чемпионат12:52

«Милан» объявил о назначении Этторе Мессины

Sports.ru12:01

СМИ: бывший тренер БК ЦСКА Мессина может возглавить «Милан»

ТАССвчера в 07:53

Экс-наставник ЦСКА и агент «Сперс» были замечены в Милане

Газета.Ruвчера в 07:12
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:38, Ашберн
Происшествия

На Балтфлоте морской пехотинец утонул вместе с бронетранспортером

Обновлено в 12:11
Общество

На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово

Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.
Обновлено в 08:26
Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество

Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты

Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.
Обновлено в 04:49
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.
Обновлено в 06:30
Политика

Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова

Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.
Обновлено в 10:55
Общество

В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны

В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.
Обновлено в 11:47
Политика

Глава Дагестана отреагировал на снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 15:23
Политика

Кабмин Германии поприветствовал освобождение Голунова

Освобождение журналиста Ивана Голунова поприветствовало правительство ФРГ 11 июня, сообщает ТАСС.
Обновлено в 15:03
Происшествия

Экс-глава Волгоградского СК Музраев арестован по обвинению в теракте

Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев арестован на два месяца решением Лефортовского суда Москвы 11 июня.
Обновлено в 14:40
Музыка

Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ»

Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».
Обновлено вчера в 12:17
Спорт

Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
Обновлено в 10:54
Общество

Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

Обновлено в 05:25
Шоу-бизнес

Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума»

В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.
Обновлено в 12:40
Культура

Умер участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин

Обновлено в 04:58
Происшествия

Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиков

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова.
Обновлено в 08:13
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Обновлено в 14:10
Космос

Источник: довыведение спутника «Ямал-601» проходит штатно по разработанной программе

Маневры по довыведению спутника связи "Ямал-601", у которого ранее возникли проблемы с апогейным двигателем, на рабочую орбиту проходят штатно.
Обновлено в 11:21
Здоровье

Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц

Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Происшествия

Во французской тюрьме заключенные захватили заложников

В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.
Обновлено в 15:06
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено в 06:11
Политика

Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады

11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.
Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Представлены приборы разведки для «Ратника»

Обновлено в 10:31
Авто

PSA намерена локализовать в России двигатели и коробки передач

Компания намерена локализовать производство двигателей на территории России, причем речь идет не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов: головки цилиндров, блока цилиндров и коленвала.
Обновлено в 04:04
Происшествия

В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату

ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Гаджеты

В России разработали новую линейку промышленных компьютеров

Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил линейку промышленных компьютеров, собранных на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.
Обновлено в 12:58
Авто

В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle

Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.
Обновлено в 13:39
Культура

Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца

Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
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Этторе Мессина
Итальянский тренер
Итальянский баскетбольный тренер. В настоящее время является ассистентом главного тренера Сан-Антонио Спёрс Грегга Поповича. Работал с итальянскими клубами, московским ЦСКА, мадридским «Реалом», а также со сборной Италии. В 2008 году был включён в итальянский зал баскетбольной славы.
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