Мессина назначен главным тренером «Милана»Матч ТВ 12:44

Напомним, Мессина на протяжении пяти лет работал ассистентом главного тренера «Сперс» Грега Поповича. В 2005-2009 и 2012–2014 годах Мессина возглавлял ЦСКА.

Общество На Урале учительница заставила первоклашек писать грубое слово Учителю, которая заставила первоклассников в лицее имени Дягилева в Екатеринбурге писать ругательное слово, объявлен выговор, сообщила РИА Новости во вторник представитель департамента образования города.

Экономика Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.

Общество Роспотребнадзор предложил запретить уничтожать продукты Роспотребнадзор предложил законодательно запретить уничтожать пригодные к употреблению продукты питания.

Шоу-бизнес Сын Бари Алибасова показал первое фото вышедшего из комы отца Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, об этом рассказал его сын.

Политика Колокольцев решил уволить генералов МВД из-за дела Голунова Следственный комитет займется материалами внутреннего расследования МВД по делу Ивана Голунова, заявил глава МВД Владимир Колокольцев.

Общество В Петербурге к «Алым парусам» сняли леса с Ростральной колонны В Петербурге в связи с праздником выпускников "Алые паруса" с Ростральной колонны, расположенной ближе к Дворцовому мосту, сняты строительные леса.

Политика Кабмин Германии поприветствовал освобождение Голунова Освобождение журналиста Ивана Голунова поприветствовало правительство ФРГ 11 июня, сообщает ТАСС.

Происшествия Экс-глава Волгоградского СК Музраев арестован по обвинению в теракте Бывший руководитель СУ СКР по Волгоградской области Михаил Музраев арестован на два месяца решением Лефортовского суда Москвы 11 июня.

Музыка Лазарев поругался с Лободой на премии «Муз-ТВ» Сергей Лазарев поругался со Светланой Лободой за кулисами премии «Муз-ТВ».

Спорт Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.

Шоу-бизнес Звезды «Уральских пельменей»: «Нетиевский сошел с ума» В одном из последних интервью Сергей Исаев рассказал о ситуации в коллективе и разбирательствах с бывшим продюсером.

Происшествия Матвиенко назвала задержание Голунова «головотяпством» силовиков Спикер Совфеда Валентина Матвиенко во вторник высказалась по поводу резонансного задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова.

Космос Источник: довыведение спутника «Ямал-601» проходит штатно по разработанной программе Маневры по довыведению спутника связи "Ямал-601", у которого ранее возникли проблемы с апогейным двигателем, на рабочую орбиту проходят штатно.

Здоровье Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.

Происшествия Во французской тюрьме заключенные захватили заложников В тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн заключенные захватили заложников.

Политика Конституционный суд Украины рассмотрел законность роспуска Рады 11 июня конституционный суд Украины рассмотрел вопрос о законности указа президента Владимира Зеленского о роспуске Верховной рады.

Авто PSA намерена локализовать в России двигатели и коробки передач Компания намерена локализовать производство двигателей на территории России, причем речь идет не только о сборке, но и о механической обработке, литье и ковке ключевых элементов: головки цилиндров, блока цилиндров и коленвала.

Происшествия В Польше обнаружили возможный вход в Янтарную комнату ИА «Ореанда-Новости» Специалисты при раскопках в польском городе Мамерки отыскали вход в туннель, который может привести к легендарной Янтарной комнате.

Происшествия Российская семья погибла в ДТП в Турции Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.

Общество Николай Дроздов ушел из «В мире животных» Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.

Гаджеты В России разработали новую линейку промышленных компьютеров Концерн «Автоматика», входящий в госкорпорацию «Ростех», представил линейку промышленных компьютеров, собранных на базе процессоров «Эльбрус» и МЦСТ-R.

Авто В сети показали пикап на базе Volkswagen Beetle Впервые о проекте пикапа из Volkswagen Beetle стало известно несколько месяцев назад.