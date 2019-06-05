Футбол
Месси заявил, что его сын болеет за «Реал»News.ru 02:59
Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что его сын Матео является болельщиком «Реала». Когда вместе смотрим футбол по телевизору, он празднует голы «Реала». Он является фанатом мадридцев, — приводит слова Месси TyC Sports.
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Экономика
Петербург и РЖД договорились о развитии железнодорожной инфраструктуры
Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года президент России Владимир Путин одобрил планы сотрудничества Санкт-Петербурга и ОАО «РЖД» по развитию железнодорожной инфраструктуры региона.
Обновлено в 05:26
Футбол
15 из 16 команд чемпионата России проголосовали за расширение РПЛ
Клубы РПЛ на общем собрании обсудили проект расширения Лиги до 18 команд с сезона-2020/21, сообщает «Спорт-Экспресс».
Обновлено в 05:46
Политика
Папа Римский Франциск примет Путина в Ватикане 4 июля
Обновлено в 04:02
Происшествия
Панкратов-Черный экстренно госпитализирован
Обновлено в 04:14
Армия и оружие
Горячий берег. Как союзники высаживались в Нормандии
Обновлено в 01:00
Общество
Жители РФ назвали самые любимые произведения Александра Пушкина
Самым любимым произведением великого русского поэта и писателя Александра Пушкина у жителей России является «Сказка о царе Салтане» (85% читали в детстве, 34% — после школы).
Обновлено в 03:45
Армия и оружие
Россия построит 76 истребителей Су-57
Обновлено в 05:30
Общество
Бари Алибасова готовят к операции
Бывший участник группы «На-На» Владимир Левкин рассказал, что продюсера Бари Алибасова говорят к операции.
Обновлено в 03:15
Общество
Верховный суд предложил вечно преследовать за неуплату налогов
Российский Верховный суд хочет отменить срок давности по уклонению от уплаты налогов и считать это преступлением до полного погашения долга.
Обновлено в 04:05
Политика
Сечин: США завладели некоторыми отраслями промышленности России
Глава «Роснефти» Игорь Сечин считает, что США добились контроля над некоторыми отраслями российской промышленности при помощи санкций против «Русала».
Обновлено в 04:51
Наука
Перья появились на 80 миллионов лет раньше птиц
Обновлено вчера в 17:25
Авто
В Тульской области торжественно открылся автомобильный завод Haval
Сегодня, 5 июня 2019 года на территории Индустриального парка «Узловая» Тульской области состоялась официальная церемония открытия завода Haval.
Обновлено вчера в 06:05
Политика
В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление бывшего министра транспорта и связи Украины Евгения Червоненко о том, что отношения между Москвой и Киевом осложнились из-за украинской стороны, которая «кидала и обманывала» Россию.
Обновлено в 03:25
Происшествия
В Москве погиб финансист службы подземных бункеров президента
ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
Обновлено в 03:54
Экономика
Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет
Глава Минтруда Максим Топилин предложил ввести в России пособие на детей до 18 лет исходя из нуждаемости семей.
Обновлено в 04:18
Происшествия
В Москве началась церемония похорон экс-бойца спецназа ГРУ
На Митинском кладбище в Москве началась церемония прощания с бывшим бойцом спецназа главного управления Генштаба Никитой Белянкиным, сообщает корреспондент РБК.
Обновлено в 05:13
Экономика
Правительство пообещало защитить «Яндекс» от ФСБ
Вице-премьер Максим Акимов заявил, что компания «Яндекс» не станет жертвой административного давления. Его слова приводит «Интерфакс».
Обновлено в 04:25
Происшествия
В Москве задержали министра лесного комплекса Иркутской области
В Шереметьево задержали министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шеверду, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 01:03
Гаджеты
Xiaomi Mi 8 Pro рекордно подешевел
Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.
Обновлено в 01:53
Экономика
Кудрин назвал дело Калви шоком для российской экономики
Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.
Обновлено в 05:32
Происшествия
СК обвинил главбуха посольства РФ в Израиле в хищении 50 млн рублей
В Следственном комитете завершили расследование дела о хищении в российском посольстве в Израиле и выдвинули обвинения главному бухгалтеру посольства.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Несколько десятков машин столкнулись на трассе во Владивостоке
Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
Обновлено в 02:56
Происшествия
Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества
Мосгордсуд призвал к бдительности из-за нового вида мошенничества, сообщается на сайте суда.
Обновлено в 05:44
Авто
5 признаков опасного износа шин на автомобиле
В обоих случаях эксплуатация крайне опасна, поскольку дефект брекера приведет к деформации и постепенному разрушению конструкции шины.
Обновлено вчера в 09:18
Политика
Кучма положительно оценил минские переговоры по Донбассу
Обновлено вчера в 13:34
Авто
Mail.ru подтвердила переговоры о покупке каршеринга Youdrive
Mail.ru Group подтвердила переговоры о покупке сервиса каршеринга Youdrive, сообщил в интервью газете "Коммерсантъ" глава Mail.ru Group Борис Добродеев.
Обновлено в 02:16
Происшествия
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины
Трех участковых в Элисте заподозрили в убийстве женщины, на них завели уголовное дело, сообщает в четверг региональное управление СК.
Обновлено в 02:01
Хоккей
Форвард «Сент-Луиса» Тарасенко решил брать пример с Овечкина
Форвард "Сент-Луис Блюз" Владимир Тарасенко заявил, что его впечатлила игра нападающего "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина в прошлом розыгрыше плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), передает "Советский спорт".
Обновлено в 05:41
Экономика
ЦБ отозвал лицензию у банка «Взаимодействие»
Банк России в четверг отозвал лицензию на проведение банковских операций у новосибирского банка "Взаимодействие", говорится в сообщении ЦБ.
Обновлено вчера в 21:52
Политика
Fiat Chrysler отказался от слияния с Renault
В конце мая стало известно, что Renault согласился провести переговоры с концерном Fiat Chrysler Automobiles (FCA) насчет слияния двух компаний с равным составом дольщиков — 50:50.
Обновлено в 03:16