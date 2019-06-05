Футбол

Месси заявил, что его сын болеет за «Реал»News.ru 02:59

Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что его сын Матео является болельщиком «Реала». Когда вместе смотрим футбол по телевизору, он празднует голы «Реала». Он является фанатом мадридцев, — приводит слова Месси TyC Sports.
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В Совфеде оценили слова экс-министра Украины об обмане Москвы Киевом

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ГУСП отвечает за состояние мобилизационной готовности страны и курирует сеть засекреченных бункеров, подземных тоннелей и сооружений по всей России.
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Вслед за Mi Mix 2S скинул в цене и Mi 8 Pro.
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Арест основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви ударил по российской экономике, заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на ПМЭФ.
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Во Владивостоке произошло массовое ДТП на объездной дороге Седанка–Патрокл. Столкнулись несколько десятков автомобилей.
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Происшествия

Мосгорсуд предупредил о новом виде мошенничества

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Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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