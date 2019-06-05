Месси заявил, что его сын болеет за «Реал»News.ru 02:59

Нападающий сборной Аргентины по футболу и испанской «Барселоны» Лионель Месси заявил, что его сын Матео является болельщиком «Реала». Когда вместе смотрим футбол по телевизору, он празднует голы «Реала». Он является фанатом мадридцев, — приводит слова Месси TyC Sports.

Месси заявил, что его сын болеет за «Реал»

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