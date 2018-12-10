По информации «Матч ТВ», игрок обсудил возвращение в национальную команду, которую он временно покинул после поражения в 1/8 финала чемпионата мира — 2018 от сборной Франции (3:4). За всю карьеру в сборной Месси провёл 58 матчей и забил 29 мячей.

News.ru 10:51