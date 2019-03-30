Футбол
Месси забивает больше 40 голов 10 сезонов подрядСпорт-Экспресс вчера в 14:47
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в ворота "Эспаньола" в матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Эти забитые мячи стали для 31-летнего аргентинца 40-м и 41-м в текущем сезоне во всех турнирах. Таким образом, Месси забивает больше 40 голов уже в 10 сезонах подряд.
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