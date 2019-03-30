Футбол

Месси забивает больше 40 голов 10 сезонов подрядСпорт-Экспресс вчера в 14:47

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в ворота "Эспаньола" в матче 29-го тура чемпионата Испании (2:0). Эти забитые мячи стали для 31-летнего аргентинца 40-м и 41-м в текущем сезоне во всех турнирах. Таким образом, Месси забивает больше 40 голов уже в 10 сезонах подряд.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси достиг отметки в 40 голов в 10-м сезоне подряд

Чемпионатвчера в 16:23

Месси забивает больше 40 голов 10 сезонов подряд

Спорт-Экспрессвчера в 14:47

Месси забивает 40+ голов 10 сезонов подряд

Sports.ruвчера в 14:32

Месси забивает 40+ голов 10 лет подряд

Евро-футбол.рувчера в 13:01

Месси в десятый раз подряд оформил 40+ голов за сезон

Eurosport.ruвчера в 15:35

Месси забивает более 40 голов на протяжении 10 сезонов

Sport24.ruвчера в 14:20

Месси в десятом сезоне подряд забивает минимум 40 голов за «Барселону»

Бомбардир.рувчера в 13:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Общество

Меган Маркл нарушит 40-летнюю традицию

Обновлено вчера в 23:36
Общество

1 апреля – день мистики: астрологи рассказали, какой знак зодиака ждет удар

Специалисты по хитросплетениям звезд определили вред первого апрельского дня на этот знак зодиака. Опасаться Дня дураков стоит Ракам.
Обновлено вчера в 01:28
Экономика

Ford Sollers планирует продать заводы в России

В концу июня СП 2019 года последовательно закроет два автозавода во Всеволожске Ленинградской области и в Набережных Челнах, а также завод двигателей в Елабуге в Татарстане.
Обновлено вчера в 10:28
Шоу-бизнес

Миранда Керр станет матерью в третий раз

Австралийская супермодель Миранда Керр станет матерью в третий раз.
Обновлено вчера в 21:46
Политика

Спецназ СБУ отправили патрулировать улицы перед выборами

По данным ведомства, к патрулированию улиц, вокзалов, автостанций и аэропортов на Украине приступили спецназовцы подразделения "Альфа".
Обновлено вчера в 09:02
Происшествия

Престарелый учитель совращал школьниц прямо перед классом

Мужчина предстал перед судом за домогательства к школьницам, которые произошли в середине прошлого века.
Обновлено вчера в 23:59
Хоккей

Панарин побил рекорд «Коламбуса» по очкам в сезоне

Во втором периоде Панарин помог Аткинсону оформить дубль. Теперь на счету Панарина 83 (27+56) очка в 75 матчах текущей «регулярки».
Обновлено вчера в 22:26
Авто

Назван способ сэкономить на обслуживании машины весной

Весенняя фраза: «асфальт сошел вместе со снегом» давно перестала быть мифом, а, значит, вопрос обслуживания (чаще, по подвеске) автомобиля в этот период становится особенно актуальным.
Обновлено вчера в 07:38
Единоборства

Гвоздик оказался тяжелее Нгумбу перед титульным боем

Обновлено 29 марта в 17:50
Кино

«Война Анны» удостоилась премии «Ника» как лучший фильм

В свою очередь исполнительница главной роли в фильме Марта Козлова удостоилась награды за лучшую женскую роль.
Обновлено вчера в 16:46
Культура

СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Происшествия

Актер разбил голову в «Гоголь-центре» и попал в больницу

Обновлено вчера в 22:37
Футбол

Массимилиано Аллегри: «„Эмполи“ оказал сопротивление в первом тайме, мы не могли справиться с их формой»

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри прокомментировал победу в матче 29-го тура серии А с «Эмполи» (1:0). «Эмполи» оказал сопротивление в первом тайме, мы не могли справиться с их формой.
Обновлено вчера в 16:23
Шоу-бизнес

Алдонин рассказал о встрече Началовой и Фролова в США

Бывший футболист сборной России Евгений Алдонин откровенно рассказал о разводе с певицей Юлией Началовой, передает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 08:28
Хоккей

«Вашингтон» нанес поражение «Тампе». Овечкин забросил две шайбы

Обновлено вчера в 22:05
Музыка

Rolling Stones отложили тур из-за болезни Мика Джаггера

Обновлено вчера в 11:16
Музыка

Уральская певица покорила Тимати и Басту со второго раза

Артистка смогла попасть в проект со второй попытки. Stasya появилась в седьмом выпуске нового сезона шоу с песней собственного сочинения.
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Опубликованы первые фото обновленного Renault Duster для Индии

Старт продаж обновленного Renault Duster на индийском рынке, по прогнозам местных СМИ, состоится весной 2020 года.
Обновлено вчера в 23:13
Хоккей

ЦСКА снова выиграл у СКА в полуфинале Кубка Гагарина

Третий матч серии пройдет 1 апреля уже в Санкт-Петербурге.
Обновлено вчера в 13:09
Происшествия

МИД КНДР назвал нападение на посольство страны в Мадриде терактом

Северокорейский МИД распространил заявление, в котором сообщил, что считает нападение на посольство КНДР в Мадриде терактом.
Обновлено в 00:23
Политика

Порошенко и Зеленский не пришли на дебаты с Тимошенко

Обновлено 29 марта в 13:22
Футбол

«Страсбург» завоевал Кубок лиги Франции

"Страсбург" и "Генгам" сошлись в финале Кубка лиги Франции.
Обновлено вчера в 18:45
Космос

Космонавты на МКС попытаются «поймать» радиацию

На втором этапе прибор доставят на МКС, где он будет вести измерения. Третья стадия подразумевает анализ данных, собранных на МКС.
Обновлено вчера в 20:14
Происшествия

СК проверит обстоятельства страшной гибели российского автогонщика

Российский автогонщик погиб во время прохождения трассы на чемпионате страны по трофи-рейдам. В аварии также пострадал второй член экипажа.
Обновлено вчера в 15:45
Наука

Ученые: Взгляд на кофе может заменить его употребление

Обновлено 29 марта в 16:36
Происшествия

В Саратове обрушилась кровля жилого дома

В Саратове обрушилась кровля и часть фасада жилого дома.
Обновлено вчера в 10:51
Политика

Глава финкомитета Госдумы обсудит с ВБ и МВФ новый пакет санкций США

В ходе визита в Вашингтон глава комитета по финансовому рынку Государственной думы Анатолий Аксаков намерен обсудить с представителями Всемирного банка и Международным валютным фондом (МВФ) новые антироссийские санкции США Поездка депутата состоится с 5 по 10 апреля.
Обновлено вчера в 13:18
Армия и оружие

Израильские танки обстреляли посты ХАМАС в секторе Газа

Обновлено в 00:36
Авто

Удешевленный Kia Sportage пользуется ажиотажным спросом в Китае

Обновлено вчера в 01:20
Музыка

Певицу Maruv обокрали в аэропорту на Украине

Обновлено вчера в 22:30
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное