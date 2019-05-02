Месси забил шести лучшим клубам АПЛ больше голов, чем КейнЧемпионат 11:36

Столько же на своём счету имеет полузащитник Эден Азар («Челси»). Напомним, Месси всю свою карьеру провёл в «Барселоне». В составе каталонского клуба он сыграл 683 матча и забил 600 мячей.

Месси забил шести лучшим клубам АПЛ больше голов, чем Кейн

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