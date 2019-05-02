Футбол

Месси забил шести лучшим клубам АПЛ больше голов, чем КейнЧемпионат 11:36

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Столько же на своём счету имеет полузащитник Эден Азар («Челси»). Напомним, Месси всю свою карьеру провёл в «Барселоне». В составе каталонского клуба он сыграл 683 матча и забил 600 мячей.
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Месси забил шести лучшим клубам АПЛ больше голов, чем Кейн

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