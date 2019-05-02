Футбол

Месси забил 600-й мяч в составе «Барселоны»Российская газета вчера в 18:04

Барселона — Ливерпуль
3 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Полуфинал, вчера
Стадион «Камп Ноу»
24′
Наби Кейта
Джордан Хендерсон
Луис Суарес
26′
Клеман Лангле
39′
Филиппе Коутиньо
Нелсон Семеду
60′
Лионель Месси
75′
79′
Джорджиньо Вейналдум
Роберто Фирмино
81′
Фабиньо
Луис Суарес
81′
Лионель Месси
82′
85′
Джеймс Милнер
Дивок Ориги
Жорди Альба
86′
Луис Суарес
Усман Дембеле
90′+3′
Серхи Роберто
Карлес Аленья
90′+4′
Матч с "Ливерпулем" стал для Лео 683-м за "Барсу", и в этой игре он забил свой 600-й мяч в составе "блауграны". Открыл счет голам за "Барселону" Месси ровно 14 лет назад - 1 мая 2005 года он поразил ворота "Альбасете".
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