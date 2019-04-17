Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 летSport24.ru 04:55

Как сообщает Gracenote Live, это был первый случай за более чем 10 лет, когда два лучших бомбардира в истории турнира (у Роналду 126 голов и первое место, у Месси 110 голов и вторая позиция) забили в Лиге чемпионов в один день.

Месси и Роналду забили в Лиге чемпионов в один день впервые за 10 лет

Политика Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.

Происшествия Панкратова-Чёрного сняли с рейса в Барнауле Российского актёра Александра Панкратова-Черного, выступавшего в Барнауле со спектаклем, сняли с авиарейса.

Происшествия Писатель Дмитрий Быков впал в кому Диагноз "инсульт" у 51-летнего Дмитрия Быкова не подтвердился, сообщает ТАСС со ссылкой на и.о. министра здравоохраненя Башкирии Максима Забелина.

Здоровье Волынец призвала выдавать детские смеси бесплатно и только по рецепту Волынец подчеркнула, что детские смеси необходимо продавать только по рецепту врача, чтобы было документальное подтверждение того, что имеются основания перевести ребенка на искусственное вскармливание.

Авто Toyota представила кроссовер Highlander нового поколения Компания Toyota представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник Toyota Highlander четвертого поколения.

Политика Трамп высылал российских дипломатов из-за фото мертвых птиц Американское издание New York Times опубликовало материал, где рассказало, как будущая глава ЦРУ Джина Хэспел смогла убедить Трампа принять жесткие меры в отношении России после отравления экс-шпиона Сергея Скрипаля и его дочери.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Политика КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50% Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Происшествия Из-за загоревшегося автомобиля в Москве эвакуировали торговый центр В Москве из торгового центра «Браво» на юге города были эвакуированы порядка 100 человек после того, как на подземной парковке торгового центра загорелся легковой автомобиль.

Происшествия Гайсин рассказал, как дралась компания Кокорина и Мамаева Гайсин 8 октября 2018 года пришёл в кафе «Кофемания» на встречу с сотрудником Минпромторга Денисом Паком и пострадал в результате конфликта со спортсменами.

Происшествия Самолет загорелся во время взлета во Внуково В московском аэропорту Внуково самолет загорелся во время взлета, передает телеканал "360".

Экономика Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.

Авто Haima показала серийную копию Hyundai Santa Fe за 860 тыс. рублей Китайская компания Haima представила на автосалоне Шанхае новый кроссовер S8, ставший перелицованной версией Hyundai Santa Fe.

Происшествия В Севастополе дагестанцы зарезали мужчину за отказ танцевать лезгинку В ведомстве рассказали, что нетрезвые дагестанцы "заставили" бармена включить лезгинку, после чего со словами "Танцуй давай, да!" потребовали от "34-летнего Олега" исполнить этот танец.

Политика Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.

Политика Time снова не включил Путина в рейтинг самых влиятельных людей мира Журнал Time обновил свой рейтинг 100 самых влиятельных людей мира, он разбит на пять категорий: «новаторы», «артисты», «лидеры», «иконы» и «титаны».

Происшествия В Польше загорелся грузовик американских военных В Нижней Силезии в Польше загорелся грузовик американских военнослужащих. В результате пожара пострадали три человека.

Финансы Минфин разместил ОФЗ на 124,62 млрд рублей Минфин России реализовал 17 апреля облигации федерального займа (ОФЗ) двух выпусков на 124,62 млрд рублей.

Футбол ФК КамАЗ объявил о переходе хоккеиста «Ак Барса» Лукоянова «ФК КамАЗ и ХК «Ак Барс» достигли договорённости о переходе нападающего Артёма Лукоянова в стан автозаводцев», — говорится в сообщении коллектива из Набережных Челнов в Twitter.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Политика Глава «Нафтогаза» допустил полную приостановку Россией транзита газа Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что транзит газа через территорию Украины может быть полностью приостановлен.

Кино Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи Тимур Бекмамбетов и студия «Базелевс» начали работу над безымянным проектом, который расскажет о событиях 17 октября 2018 года, когда в Керченском политехническом колледже произошло массовое убийство.