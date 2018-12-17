Каталонцы одержали победу над «лягушками» со счетом 5:0. Хет-трик удался Месси в 43-й раз за карьеру. За последние девять лет футболисту удавалось восемь раз забивать более 50 голов за год.

Месси забил 50-й гол в 2018 году

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