Футбол

Месси забил 50-й гол в 2018 году
REGNUM
21:12

Леванте — Барселона
0 – 5
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Сьюдад де Валенсия»
18′
Усман Дембеле
Робер
25′
35′
Луис Суарес
36′
Иван Ракитич
43′
Лионель Месси
45′
Жорди Альба
47′
Лионель Месси
52′
Томас Вермален
Артур
Джейсон
59′
60′
Лионель Месси
Эммануэл Боатенг
Борха Майораль
62′
Рубен Рочина
Коке Морено
69′
Серхио Постиго
Саньин Прцич
70′
Эрик Кабако
76′
78′
Артуро Видаль
Филиппе Коутиньо
81′
Усман Дембеле
Денис Суарес
88′
Жерар Пике
Каталонцы одержали победу над «лягушками» со счетом 5:0. Хет-трик удался Месси в 43-й раз за карьеру. За последние девять лет футболисту удавалось восемь раз забивать более 50 голов за год.
REGNUM21:12

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Видео дня: Месси оформил 43-й хет-трик в карьере

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