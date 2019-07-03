Футбол

Месси высказался об уходе из сборной АргентиныLenta.ru 06:42

В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной. Аргентинец не завоевал ни одного титула со сборной.
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Месси заявил, что готов продолжить выступать за сборную Аргентины

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Паредес расплакался после поражения от Бразилии. Видео

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Месси: «С судейством ничего не сделают, ведь у Бразилии слишком много власти»

Евро-футбол.ру06:43

😡Месси в ярости: называет решения судей дерьмовыми, намекает на заговор

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Месси: идиотские решения арбитров отвлекали сборную Аргентины от игры

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«Судейство — полный отстой». Бразилия выбила Аргентину на Копа Америка, Месси психанул

Sport24.ru04:45

Месси готов и дальше выступать за сборную Аргентины

Матч ТВ00:54
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Политика

Шойгу заявил о представлении всех погибших подводников к госнаградам

Обновлено в 06:04
Происшествия

Погибшие подводники служили в войсковой части в Петергофе

Обновлено вчера в 18:23
Авто

Продажи АвтоВАЗа в июне снизились на 2%

Обновлено в 05:01
Происшествия

Митинг в память о погибших подводниках прошел в Мурманске

Обновлено в 06:22
Происшествия

В Курганской области загорелась кровля мужского монастыря

Кровля Свято-Казанского Чимеевского мужского монастыря загорелась в Курганской области.
Обновлено в 06:07
Происшествия

СМИ нашли очевидцев аварии в Баренцевом море

Обновлено в 05:21
Экономика

Компания «Красное и Белое» перерегистрировалась на Кипре

Несколько основных операционных компаний ретейлера "Красное и Белое" сменили владельца, основатель компании Сергей Студенников после изменений по-прежнему остается стопроцентным бенефициаром, но через кипрскую Amelior Investments Limited.
Обновлено в 06:15
Экономика

Сбербанк сменил куратора своей экосистемы

Андрей Ванин назначен на должность старшего вице-президента, руководителя SberX — дирекции по развитию экосистемы, говорится в сообщении Сбербанка, поступившем в РБК.
Обновлено в 05:14
Происшествия

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Обновлено в 06:41
Здоровье

В 13 регионах России ВИЧ заразились более 1% населения

Статистика по заболеваемости ВИЧ в регионах ранее опубликовали по итогам 2015 года, тогда в девяти регионах количество зараженных ВИЧ жителей превысило 1%.
Обновлено в 03:25
Политика

Володин: Африка станет партнером ЕАЭС

Страны Африканского континента в ближайшее время могут стать внешнеторговыми партнерами Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
Обновлено в 02:58
Происшествия

На Амундсена с 11-го этажа выпала семилетняя девочка

Обновлено в 04:32
Шоу-бизнес

Никита Ефремов и Мария Ивакова перестали скрывать свой роман

Некоторое время назад в СМИ появилась информация о том, что у актера Никиты Ефремова роман с бывшей ведущей программы «Орел и решка» Марией Иваковой.
Обновлено в 06:34
Происшествия

В Москве сотрудница пункта обмена валюты похитила 41 млн рублей

Сотрудница пункта обмена валюты в центре Москвы украла 41 млн рублей у клиента.
Обновлено в 02:22
ЖКХ

ВЦИОМ: качеством услуг ЖКХ удовлетворены более половины россиян

"Качество жилищно-коммунальных услуг устраивает большинство россиян - 60%, что на одну пятую больше, чем девять лет назад (39%)", - говорится в материалах ВЦИОМ.
Обновлено в 04:52
Здоровье

Названы простые способы улучшить питание

Американские специалисты разработали ряд диетических рекомендаций, которые помогут постепенно перейти на правильное питание.
Обновлено в 01:46
Авто

Новый кроссовер BMW X6 представлен официально

Компания BMW представила кроссовер BMW X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей и стал самым технологичным X6 в истории.
Обновлено в 01:06
Шоу-бизнес

Селена Гомес продемонстрировала лишние килограммы веса

Популярная певица Селена Гомес появилась на пляже в купальнике, который не скрыл лишние килограммы ее веса.
Обновлено вчера в 23:21
Происшествия

Экс-глава киргизской диаспоры убит в Екатеринбурге

Обновлено в 02:44
Происшествия

Мосгорсуд признал законным арест 2000 рублей на счетах Арашукова

Мосгорсуд оставил под арестом имущество Рауфа Арашукова, в том числе около 2000 рублей на его счетах.
Обновлено в 05:54
Политика

Зеленский договорился с Канадой о поставках оружия на Украину

Обновлено вчера в 18:30
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Финансы

ЦБ рассматривает дополнительные меры по ограничению потребкредитования

Банк России рассматривает возможность введения дополнительных мер для охлаждения сегмента потребительского кредитования.
Обновлено в 04:24
Шоу-бизнес

Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца

Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.
Обновлено в 05:26
Политика

Депутаты выбрали мэра города Иваново

Действующий мэр Владимир Шарыпов и заместитель главы города по социальным вопросам Владимир Пигута 1 июля прошли первый конкурсный отбор.
Обновлено в 03:40
Спорт

Загитова и Медведева включены в пул допинг-тестирования ISU

Обновлено в 05:11
Политика

Роухани призвал участников ядерной сделки равняться на Иран

Обязательства Ирана в рамках СВПД 8 мая 2019 года президент Ирана Хасан Роухани заявил, что Тегеран приостанавливает часть обязательств по ядерной сделке и предоставляет другим участникам два месяца на то, чтобы вернуться к ее выполнению.
Обновлено в 04:01
Происшествия

Директор петербургского Rock Star Cafe утонул в Ленобласти

Андрей Скурихин являлся гендиректором петербургского клуба Rock Star Cafe, его имя широко известно в рок-тусовке города.
Обновлено в 03:38
Происшествия

На Пугачеву пожаловались в ГИБДД после выезда на перрон вокзала

Обновлено в 05:46
Футбол

Российские футболисты обыграли Аргентину на Универсиаде в Неаполе

Сборная России по футболу нанесла поражение национальной команде Аргентины в матче первого тура группового этапа Универсиады в Неаполе.
Обновлено вчера в 15:59
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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