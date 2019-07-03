Футбол
Месси высказался об уходе из сборной АргентиныLenta.ru 06:42
В 2016 году после поражения Аргентины в финале турнира от чилийцев Месси объявил о завершения карьеры в национальной команде, однако через семь недель передумал и вернулся в состав сборной. Аргентинец не завоевал ни одного титула со сборной.
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Автоматически обработаны 7302 источника, обновлено в 06:57, Вашингтон
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