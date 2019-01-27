Футбол

Месси вышел на третье место по количеству побед в ПримереЧемпионат 13:09

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Жирону" со счётом 2:0. Эта победа стала 328-й для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По этому показателю он обошёл легендарного форварда «Реала» Рауля Гонсалеса (327) и вышел на третье место в истории турнира.
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Месси вышел на третье место по количеству побед в чемпионате Испании

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