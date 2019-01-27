Футбол

Месси вышел на третье место по количеству побед в ПримереЧемпионат 13:09

В матче 21-го тура чемпионата Испании "Барселона" на выезде обыграла "Жирону" со счётом 2:0. Эта победа стала 328-й для нападающего "Барселоны" Лионеля Месси. По этому показателю он обошёл легендарного форварда «Реала» Рауля Гонсалеса (327) и вышел на третье место в истории турнира.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси обошел Рауля по числу побед в Ла Лиге. До первого места в истории Лео осталось шесть побед

Sport24.ru12:40

Месси вошел в тройку лидеров по количеству побед в примере

Sportbox.RU13:41

Месси вышел на третье место по количеству побед в Примере

Soccer.ru13:20

Месси вышел на третье место по количеству побед в Примере

Чемпионат13:09

Месси вошел в тройку лидеров по количеству побед в примере

Матч ТВ13:41

Месси победил в 328-м матче Примеры – ему осталось выиграть еще 7 раз, чтобы побить рекорд Касильяса

Eurosport.ru14:28

Месси вошел в топ-3 по победам в примере. До рекорда Касильяса – 6 побед

Sports.ru12:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7205 источников, обновлено в 22:34, Ашберн
Происшествия

Из Третьяковской галереи украли картину Куинджи

Обновлено в 11:49
Происшествия

Вандал облил краской памятник «Вежливым людям» в Крыму

Обновлено в 21:40
Авто

Компания Tesla планирует выпуск новой системы безопасности

Обновлено в 22:16
Происшествия

Сообщения о минировании школ и больниц проверяют в Хакасии

Сигналы о минировании школ и больниц проверяют с утра понедельника в Хакасии.
Обновлено в 22:19
Кино

В США вручили премию Гильдии киноактеров

Обновлено в 22:10
Общество

Большинство россиян не хочет жить со взрослыми детьми

Обновлено в 20:21
Единоборства

Райан Бейдер нокаутировал Фёдора Емельяненко в первом раунде 26 января

26 января в Инглвуде завершился первый турнир Bellator в этом 2019 году.
Обновлено в 00:48
Происшествия

В Кемерово восемь человек пострадали при пожаре в жилом доме

В результате пожара в многоквартирном доме в Кемерово пострадали восемь человек. Об этом сообщили в Кемеровской областной больнице.
Обновлено в 22:24
Происшествия

Число жертв прорыва дамбы в Бразилии растет

По последним данным, число погибших в результате прорыва дамбы на юго-востоке Бразилии возросло до 58.
Обновлено в 18:24
Политика

Минфин США снял санкции с «Русала» и En+

Американский минфин принял решение снять санкции, которые были наложены на такие российские компании, как "Русал", "Евросибэнерго" и En+.
Обновлено в 16:24
Происшествия

Три здания обрушились после взрыва в Гааге

В Гааге в результате взрыва произошло обрушение в трех жилых зданиях, сообщает RTL Niuews.
Обновлено в 11:12
Интернет

«Роскачество» рассказало, как избежать утечки персональных данных

По словам экспертов, существуют несколько видов вредоносного программного обеспечения, которое способно передавать хакерам вводимые на клавиатуре данные, в том числе логины и пароли от учетных записей в социальных сетях, интернет-магазинах или онлайн-банке, пишет ТАСС.
Обновлено в 17:55
Авто

Названы Топ-5 самых странных автомобилей

Окунувшись в прошлое, эксперты CarsWeek составили ТОП-5 самых странных автомобилей в мире.
Обновлено в 03:35
Общество

Мэрия Саратова прокомментировала сообщения об уборке снега учителями

Обновлено в 10:42
Общество

Фонд кино требует от создателя «Смешариков» 82 млн рублей

Ранее telegram-канал Mash сообщил, что Фонд кино подал иск к продюсеру «Смешариков» Илье Попову из-за невозвращенных средств, которые фонд выделил на создание полнометражного мультфильма серии.
Обновлено в 14:05
Общество

В Германии призвали отказаться от туалетной бумаги

Пришла пора отказаться от бумаги и обратить внимание на альтернативные способы гигиены, пишет немецкая журналистка Лара Тиде в статье, опубликованной Süddeutsche Zeitung.
Обновлено вчера в 21:42
Общество

Потребительская корзина может подорожать на 30%

Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30%, подсчитал для «Известий» президент Национальной торговой ассоциации Вадим Зуйков.
Обновлено в 18:25
Политика

Венгрия отказалась давить на Россию по требованию США

Премьер-министр Венгрии ответил отказом на просьбы США усилить давление на Россию и Китай.
Обновлено в 21:48
Происшествия

Под крышей 14-этажного жилого дома в Перми обрушились перекрытия

В Свердловском районе Перми в жилом доме обрушились перекрытия между техническим этажом и крышей.
Обновлено в 06:54
Политика

Гуаидо рассказал о переговорах с венесуэльскими военными

Обновлено в 19:37
Космос

Итальянский космонавт предрек появление «четырехруких астронавтов»

Первый полет астронавта прошел с 29 мая по 11 ноября 2013 года.
Обновлено в 22:13
Политика

Путин отодвинул охранника ради рукопожатий с петербуржцами

Обновлено в 07:39
Политика

ВЦИОМ: против передачи Японии южных Курил выступают 77% россиян

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), передачу поддерживают только 14% участников опроса, 77% респондентов же выступают против.
Обновлено в 20:15
Гаджеты

Подтвердились слухи о реверсивной зарядке в Samsung Galaxy 10

Ранее в Сети распространилась информация о том, что новый Samsung Galaxy 10 сможет поддерживать реверсивный тип зарядки.
Обновлено в 05:55
Экономика

Гражданам предложат заработать на информации о себе

В ФРИИ заявляют, что любой гражданин в этом случае сможет зарабатывать от 15 тыс. до 60 тыс. руб. в год, что станет «мощной мотивацией» для регистрации в качестве самозанятых и «позволит принести в казну несколько миллиардов рублей» от физических лиц, а также налоги юридических лиц, участвующих в обороте данных.
Обновлено в 18:10
Наука

Ученые узнали, почему некоторые люди никогда не толстеют

Обновлено вчера в 08:01
Гаджеты

Смартфон Google Pixel 3 показал превосходство над iPhone X

Обновлено в 07:50
Кино

Фильм «Т-34» стал вторым по сборам в российском прокате

Обновлено в 11:12
Происшествия

Штормовое предупреждение объявлено на Камчатке из-за высоких волн

Обновлено в 21:52
Армия и оружие

Работа по ликвидации затора на Бурее идет по плану

Военные инженеры пробили затор на реке Бурея уже на 11 метров в глубину. Длина канала после нового подрыва достигла 140 метров.
Обновлено в 22:14
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Икер Касильяс
Испанский футболист
Испанский футболист, вратарь португальского клуба «Порту». Экс-капитан национальной сборной Испании. Чемпион мира и двукратный чемпион Европы. В составе мадридского «Реала» пять раз выигрывал чемпионат Испании, дважды Кубок Испании и четырежды Суперкубок страны; на европейском и международном клубном уровне трижды побеждал в Лиге чемпионов, дважды выигрывал Суперкубок УЕФА и по одному разу Межконтинентальный кубок и клубный чемпионат мира.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное