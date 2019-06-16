Футбол
Месси выйдет на поле с первых минут матча против КолумбииГазета.Ru 17:58
Сборные Аргентины и Колумбии определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
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Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 18:42, Вашингтон
Здоровье
В Марий Эл за 5 месяцев зарегистрировано 43 случая заболевания «мышиной лихорадкой»
За 5 месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 43 случая заболевания ГЛПС против 32 случаев 2018 г. Случаи заболевания ГЛПС зарегистрированы в 9 из 17 муниципальных образований республики.
Обновлено в 15:14
Происшествия
Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми
До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Космос
«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»
Обновлено вчера в 11:59
Наука
В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента
О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб
По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Общество
В Коми добровольцы отказываются тушить лесные пожары из-за отсутствия питания
Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как рассказал на заседании комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности исполняющий обязанности руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин, в муниципалитете 13 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
Обновлено в 08:35
Игры
Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре
Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено в 07:53
Политика
Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Футбол
Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»
Обновлено в 17:01
Происшествия
Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова
Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Происшествия
В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома
Обновлено в 18:34
Политика
Представители Демпартии Молдавии покинули страну
Обновлено вчера в 16:17
Религия
Троицкую родительскую субботу отмечают православные
Обновлено в 02:36
Футбол
Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира
Обновлено в 14:32
Космос
Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды
Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.
Обновлено в 08:09
Политика
Трамп призвал сменить мэра Лондона
Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Армия и оружие
ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе
В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Происшествия
Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции
Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено в 07:00
Кино
Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»
Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Происшествия
На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»
Обновлено в 14:22
Политика
Власти Гонконга приостановили поправки к закону об экстрадиции
Глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что власти откладывают на неопределенный срок принятие поправок к закону об экстрадиции, которые ранее вызвали массовые акции протеста.
Обновлено в 04:21
Религия
Православные празднуют День Святой Троицы
Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Гаджеты
AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple
По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено в 12:47
Экономика
Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом?
Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.
Обновлено в 17:18
Шоу-бизнес
Егор Крид стал совершенно неузнаваем
Обновлено в 17:20