Футбол

Месси выйдет на поле с первых минут матча против КолумбииГазета.Ru 17:58

Сборные Аргентины и Колумбии определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".
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Тальяфико считает, что ему повезло играть вместе с Месси

Спорт-Экспресс13:13

Кубок Америки. Аргентина — Колумбия. Видеотрансляция, смотреть онлайн

Sport24.ru17:19

Дибала начнет стартовый матч Аргентины на Кубке Америки на скамейке. Месси и Агуэро - в старте

Матч ТВ17:16

Футбол, Кубок Америки, Аргентина - Колумбия, прямая онлайн трансляция

Sport.ru16:59

Сборная Аргентины на Кубке Америки-2019: новая попытка Месси

Чемпионат14:00

Кубок Америки. Аргентина – Колумбия, Венесуэла и Перу голов не забили

Sports.ruвчера в 11:22

Аргентина – Колумбия: ставки на матч фаворитов Кубка Америки – 2019

Legalbet13 июня в 03:09
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Здоровье

В Марий Эл за 5 месяцев зарегистрировано 43 случая заболевания «мышиной лихорадкой»

За 5 месяцев 2019 года в республике зарегистрировано 43 случая заболевания ГЛПС против 32 случаев 2018 г. Случаи заболевания ГЛПС зарегистрированы в 9 из 17 муниципальных образований республики.
Обновлено в 15:14
Происшествия

Число жертв ДТП под Воронежем увеличилось до восьми

До восьми человек увеличилось число жертв ДТП в Воронежской области, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по Воронежской области.
Обновлено в 16:22
Политика

Появилось видео скандальной шутки-пророчества Лолиты и Цекало

Обновлено в 14:41
Космос

«Хаббл» сфотографировал крошечную галактику с «большим сердцем»

Обновлено вчера в 11:59
Наука

В США фекальная трансплантация впервые закончилась смертью пациента

О произошедшей смерти пациента в результате проведенной фекальной трансплантации, проинформировали в американском Управлении по саннадзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA).
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия

В Саратове мужчина ввязался в драку с девушками и погиб

По версии следствия, в ночь на субботу круглосуточный магазин на улице Серова посетила компания девушек, одна из которых бросила на пол упаковку от сигарет, на что 27-летний посетитель сделал ей замечание, попросив поднять мусор, в результате завязалась словесная ссора с оскорблениями в адрес потерпевшего, из-за чего тот облил одну из девушек пивом.
Обновлено в 16:55
Происшествия

Более 170 человек доставили в полицию после массовой драки под Пензой

Обновлено в 01:31
Общество

В Коми добровольцы отказываются тушить лесные пожары из-за отсутствия питания

Фото Виктора Бобыря из архива БНК Как рассказал на заседании комиссии правительства Коми по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности исполняющий обязанности руководителя администрации Корткеросского района Константин Сажин, в муниципалитете 13 населенных пунктов, подверженных угрозе лесных пожаров.
Обновлено в 08:35
Игры

Создатель Pokemon Go подал иск против хакеров за мошенничество в игре

Компания Niantic, производящая игру Pokemon Go, подала судебный иск на Global++ за разработку приложений, помогающих смошенничать геймерам.
Обновлено в 07:53
Политика

Зеленский пробежал через работающие фонтаны в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский пробежал через работающий фонтан во время визита в Мариуполь.
Обновлено в 16:38
Футбол

Допелись: концерт «Ленинграда» испортил поле «Открытие Арена»

Обновлено в 17:01
Происшествия

Суд продлил срок задержания младшего сына экс-хоккеиста Соколова

Всеволожский городской суд Ленинградской области отложил вопрос о мере пресечения сыну экс-хоккеиста сборной России Максима Соколова.
Обновлено в 12:41
Происшествия

В центре Киева произошёл взрыв во дворе жилого дома

Обновлено в 18:34
Политика

Представители Демпартии Молдавии покинули страну

Обновлено вчера в 16:17
Единоборства

Бриедис и Дортикос вышли в финал суперсерии в первом тяжелом весе

Обновлено в 18:14
Религия

Троицкую родительскую субботу отмечают православные

Обновлено в 02:36
Футбол

Сборная Украины впервые выиграла молодежный чемпионат мира

Обновлено в 14:32
Космос

Звездный щит: как NASA планирует затмить звезды

Для эффективной работы щиту придется преодолеть примерно 40 000 км – огромное по современным меркам расстояние.
Обновлено в 08:09
Политика

Трамп призвал сменить мэра Лондона

Американский президент Дональд Трамп заявил, что британской столице нужен новый мэр. Об этом он написал на своей странице в твиттере.
Обновлено в 17:41
Происшествия

В Бразилии пассажирский самолет совершил аварийную посадку на брюхо

Обновлено в 16:28
Армия и оружие

ЛНР: украинские телеканалы готовят провокационные сюжеты о Донбассе

В настоящий момент в подразделениях 25-й бригады ВСУ работают представители украинских СМИ.
Обновлено в 09:15
Происшествия

Двое российских туристов пострадали в ДТП в Турции

Как сообщает Генеральное консульство России в Анталье, двое россиян, находившихся в автобусе, получили незначительные травмы.
Обновлено в 07:00
Кино

Брэдли Купер заменит Леонардо ДиКаприо на «Аллее кошмаров»

Купер заменит в проекте Леонардо ДиКаприо, который претендовал на главную роль еще в апреле, но выбыл из-за несостоявшейся сделки.
Обновлено в 02:30
Происшествия

На Украине обнаружили две врезки в нефтепровод «Дружба»

Обновлено в 14:22
Политика

Власти Гонконга приостановили поправки к закону об экстрадиции

Глава Гонконга Кэрри Лам заявила, что власти откладывают на неопределенный срок принятие поправок к закону об экстрадиции, которые ранее вызвали массовые акции протеста.
Обновлено в 04:21
Религия

Православные празднуют День Святой Троицы

Православные верующие отмечают в воскресенье один из важнейших христианских праздников - День Святой Троицы, или Пятидесятницу.
Обновлено в 17:04
Гаджеты

AirPods 2 провалились в продажах и не оправдали ожидания Apple

По данным специалистов, в первом квартале продажи AirPods были на уровне продаж последнего квартала 2018 года, а вот продажи новых беспроводных наушников AirPods во втором квартале оказались ниже, чем ожидалось.
Обновлено в 12:47
Экономика

Почему отдыхать в России дороже, чем за рубежом?

Ведь десятки тысяч граждан РФ могут позволить себе отдых только на территории нашей страны.
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Шоу-бизнес

Егор Крид стал совершенно неузнаваем

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Автоспорт

Экипаж Камуи Кобаяши сохраняет лидерство в Ле-Мане после четырёх часов

Обновлено в 13:17
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Кубок Америки по футболу
Футбольный турнир, проводимый под эгидой КОНМЕБОЛ среди национальных сборных стран региона. Первый розыгрыш прошёл в 1910 году, ещё до основания КОНМЕБОЛ, поэтому не был признан официально. Первый признанный турнир прошёл в 1916 году. Позже турнир получил название Чемпионат Южной Америки среди национальных сборных. Таким образом, Кубок Америки является старейшим из существующих международных футбольных турниров, и на 44 года старше своего европейского аналога. В 1975 году турнир получил своё нынешнее название.
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