Месси выйдет на поле с первых минут матча против КолумбииГазета.Ru 17:58

Сборные Аргентины и Колумбии определились со стартовыми составами на матч первого тура группового этапа Кубка Америки, сообщает "Советский спорт".

Месси выйдет на поле с первых минут матча против Колумбии

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