Футбол

Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеруВести.Ru вчера в 23:01

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси по окончании нынешнего сезона получит приз лучшему снайперу Европы – "Золотую бутсу". Она станет для него уже шестой в профессиональной карьере. Больше него добиться подобного успеха не удавалось никому.
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Бартомеу – Месси: «В мире нет столько наград, чтобы выразить твоё величие»

Soccer.ruвчера в 23:37

«Барселона» поздравила Месси с завоеванием «Золотой бутсы»

Чемпионатвчера в 19:19

Стал известен обладатель Золотой Бутсы Европы

Sport.ruвчера в 18:44

«Барселона» поздравила Месси с шестой «Золотой бутсой»

Sport24.ruвчера в 18:25

Месси рекордный шестой раз выиграл «Золотую бутсу»

Советский спортвчера в 17:07

"Эта бутса была созданы для победы!"

Спорт-Экспрессвчера в 20:07

👑Месси в 6-й раз получит «Золотую бутсу», если Куальярелла не забьет 11 голов «Юве»

Sports.ruвчера в 17:32
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Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 00:57, Ашберн
Шоу-бизнес

Верка Сердючка выступила на свадьбе Потапа и Насти Каменских

Обновлено вчера в 05:18
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева подаст в суд на австрийское издание

Фото газеты с публикацией Лера разместила в соцсети. Об этом сообщает Instanews Media.
Обновлено вчера в 11:37
Политика

Международный трибунал по морскому праву ООН примет решение инциденту в Керченском проливе

В ходе рассмотрения обращения Украины, российский МИД заявил, что «Международный трибунал по морскому праву не обладает юрисдикцией для рассмотрения керченского инцидента».
Обновлено вчера в 22:30
Политика

Россияне смогут посещать Коста-Рику без виз с 25 мая

Как сообщили в МИД России, россияне, у которых есть действительные заграничные паспорта, могут въезжать (следовать транзитом, выезжать и пребывать) на территорию Коста-Рики неоднократно без виз на период до 90 календарных дней, считая с даты въезда.
Обновлено вчера в 17:51
Игры

Четвертая часть Modern Warfare называется Call of Duty: Modern Warfare

Первая часть называлась Call of Duty 4: Modern Warfare, так что очевидно, что четвертая – Call of Duty: Modern Warfare.
Обновлено вчера в 10:30
Музыка

Эрнст объявил победителя шоу «Голос. Дети»

Ведущий проекта Дмитрий Нагиев, в свою очередь, сообщил, что каждый из финалистов получит по 1 млн рублей.
Обновлено вчера в 17:38
Общество

Владимир Соловьев ответил на вызов краснодарского журналиста

Обновлено 23 мая в 05:26
Происшествия

Сломавшей плечо на петербургском Первомае активистке назначили штраф

Обновлено вчера в 10:54
Армия и оружие

Тяжелый беспилотник «Охотник» впервые поднялся в воздух

Два источника в авиастроительной отрасли России проинформировали о том, что тяжелый ударный беспилотник "Охотник" впервые поднялся в воздух.
Обновлено вчера в 18:28
Авто

Nissan X-Trail на длительном тесте «За рулем». Задавайте вопросы!

Вы можете задать вопрос по эксплуатации любого редакционного автомобиля в нашем разделе «Парк ЗР».
Обновлено вчера в 23:01
Армия и оружие

НАТО примет новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы» от России

НАТО впервые за долгие годы намерено принять новую военную стратегию из-за «ядерной угрозы», исходящей со стороны России.
Обновлено вчера в 23:16
Общество

«Музеон» и «Лиза Алерт» приурочили акцию ко Дню пропавших детей

Обновлено вчера в 20:23
Происшествия

Родителей участницы скандального выпускного во Владивостоке оштрафуют

Обновлено вчера в 19:42
Экономика

В России запретили табло с курсами валют

В декабре прошлого года президент России Владимир Путин подписал закон, который запрещает банкам размещать данные о курсах наличной иностранной валюты вне помещений.
Обновлено вчера в 05:09
Происшествия

В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов

Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
Обновлено вчера в 10:35
Происшествия

Число пострадавших в протестах в Индонезии достигло 900 человек

Число пострадавших в результате беспорядков, разгоревшихся в индонезийской столице Джакарте после объявления результатов всеобщих выборов, превысило 900 человек, из которых восемь погибли.
Обновлено вчера в 23:29
Здоровье

В России разрабатывают новые лекарства для паллиативных детей

В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
Обновлено вчера в 15:15
Политика

Против назначения Богдана главой администрации Зеленского подали иск

Общественная организация "Общественный люстрационный комитет" сообщила в пятницу, что подала в суд иск с требованием отменить указ президента Владимира Зеленского о назначении Андрея Богдана главой администрации главы государства.
Обновлено вчера в 14:00
Политика

Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
Общество

Небольшой дождь и до 23 градусов тепла ожидается в Москве в субботу

Переменная облачность и небольшой дождь ожидаются в Москве 25 мая, в Московской области синоптики прогнозируют умеренные осадки.
Обновлено вчера в 23:03
Футбол

Головин попал в стартовый состав «Монако» на матч с «Ниццей»

Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 14:59
Баскетбол

УНИКС проиграл «Химкам» второй полуфинальный матч

Во втором полуфинальном матче Единой лиги ВТБ казанский УНИКС на своей площадке вновь сыграл с «Химками» и уступил в концовке со счетом 98:103.
Обновлено вчера в 13:58
Политика

Украинцу грозит 17 лет тюрьмы за гибель итальянского репортера

Бойцу украинского добровольческого батальона Виталию Маркиву, обвиняемому в гибели итальянского фоторепортера Андреа Роккелли в Донбассе, грозит 17 лет колонии.
Обновлено вчера в 10:30
Музыка

Организаторы «Евровидения» пересмотрели итоги голосования

Организаторы музыкального конкурса «Евровидение-2019» пересмотрели итоги голосования. Об этом сообщается на сайте конкурса.
Обновлено 22 мая в 21:25
Теннис

Надаль предложил отменить правило двух подач в теннисе

Вторая ракетка мира из Испании Рафаэль Надаль предложил кардинальное изменение в теннисных правилах.
Обновлено вчера в 17:35
Шоу-бизнес

Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»

После съемок "Сватов" у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал "Сваты" / телеканал "Россия 1" – Для меня работа в "Сватах" – подарок судьбы.
Обновлено вчера в 04:03
Хоккей

Россия сыграет с Финляндией в полуфинале ЧМ по хоккею

Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено 23 мая в 16:35
Происшествия

В Мексике в автомобиле обнаружили пять сгоревших тел

Полиция и военные обнаружили три сгоревших тела в багажнике автомобиля и ещё два — в салоне.
Обновлено вчера в 20:28
Здоровье

Тульскую область с рабочим визитом посещает делегация Кубы

С 23 до 29 мая в Тульской области с рабочим визитом находится делегация Республики Куба.
Обновлено вчера в 07:54
Происшествия

Два землетрясения за ночь произошли в Дагестане

Обновлено в 00:34
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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