Футбол
Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеруВести.Ru вчера в 23:01
Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси по окончании нынешнего сезона получит приз лучшему снайперу Европы – "Золотую бутсу". Она станет для него уже шестой в профессиональной карьере. Больше него добиться подобного успеха не удавалось никому.
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👑Месси в 6-й раз получит «Золотую бутсу», если Куальярелла не забьет 11 голов «Юве»
Sports.ruвчера в 17:32
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В афинском аэропорту задержали россиянина с 800 тысячами долларов
Гражданин России задержан в транзитной зоне международного аэропорта в Афинах при пересадке на другой рейс с крупной суммой денег, задекларированной в России, сообщил РИА Новости адвокат россиянина Яннис Лаврентиадис, попросивший не называть фамилию клиента.
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В правительстве ведут работу над производством новых форм лекарственных препаратов для семей с паллиативными детьми, сообщает в пятницу телеканал RT со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения РФ.
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Глава Генштаба ВСУ назвал Крым «плохим остатком СССР»
Начальник Генерального штаба Вооружённых сил Украины Руслан Хомчак в беседе с УНИАН назвал Крым «плохим остатком СССР».
Обновлено вчера в 21:36
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Стал известен стартовый состав "Монако" на матч 38-го тура чемпионата Франции против команды "Ницца", сообщает "Советский спорт".
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Сборная России сыграет с национальной командой Финляндии в полуфинале чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
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В Мексике в автомобиле обнаружили пять сгоревших тел
Полиция и военные обнаружили три сгоревших тела в багажнике автомобиля и ещё два — в салоне.
Обновлено вчера в 20:28
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Тульскую область с рабочим визитом посещает делегация Кубы
С 23 до 29 мая в Тульской области с рабочим визитом находится делегация Республики Куба.
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Два землетрясения за ночь произошли в Дагестане
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