Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеруВести.Ru вчера в 23:01

Нападающий испанской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси по окончании нынешнего сезона получит приз лучшему снайперу Европы – "Золотую бутсу". Она станет для него уже шестой в профессиональной карьере. Больше него добиться подобного успеха не удавалось никому.

Месси выиграл «Золотую бутсу» в шестой раз за карьеру

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