Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту ЛиверпуляГазета.Ru 06:48

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси вступил в ссору с болельщиками каталонского клуба после поражения от "Ливерпуля" в ответном матче Лиги чемпионов, передает "Советский спорт".

Месси вступил в перепалку с фанатами «Барселоны» в аэропорту Ливерпуля

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