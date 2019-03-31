Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дербиМатч ТВ вчера в 16:42
Российская теннисистка Светлана Кузнецова посетила матч 29-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Эспаньолом" (2:0). После матча россиянка рассказала на своей страничке в Instagram, что встретилась и побеседовала с нападающим каталонцев Лионелем Месси.
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Политика
Посол Великобритании публично нарушила украинский закон
Согласно статье 71 украинского закона о выборах, бюллетень является документом строгой отчетности, и его нельзя передавать посторонним.
Обновлено в 06:59
Наука
Способности говорить и понимать занимают в мозге всего 1,56 мегабайта
Исследователи из Университета Рочестера и Калифорнийского университета в Беркли пришли к выводу, что способности говорить и понимать определенный язык занимает в человеческом мозге не больше места, чем фотография — около 1,56 мегабайта.
Обновлено вчера в 20:25
Происшествия
СМИ сообщили о госпитализации актёра Семёна Штейнберга
Обновлено вчера в 22:59
Политика
Глава Тувы рассказал о шикарном шашлыке Путина
Глава Тувы Шолбан Кара-оол на Красноярском экономическом форуме рассказал РИА Новости, как Владимир Путин отдыхает в тайге.
Обновлено в 03:41
Происшествия
Водитель на Porsche Cayenne сбил ребенка на проспекте Культуры
Около 13:15 31 марта у дома №19 по проспекту Культуры 37-летний водитель за рулем автомобиля Porsche Cayenne сбил ребенка в зоне пешеходного перехода, сообщили 78.ru в УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
Обновлено в 07:45
Политика
Лавров прокомментировал слова Помпео о новых мерах НАТО против России
Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что надеется совместно с союзниками по НАТО объявить в начале апреля новые меры против России из-за ситуации на Украине.
Обновлено в 06:24
Футбол
Тренера «Арарата» обвинили в расизме и нападении на игрока
Главного тренера ереванского футбольного клуба «Арарат» Абраама Хашманяна обвинили в оскорблениях футболиста клуба на национальной почве, а также в избиениях футболиста.
Обновлено в 05:25
Автоспорт
Квяту по ошибке поставили в квалификации старый комплект шин
Обновлено вчера в 12:00
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:40
Политика
Зеленский назвал «идиотами» Охлобыстина и Пореченкова
Обновлено в 07:22
Единоборства
Макгрегор назвал Нурмагомедова крысой
«У тебя забрали деньги, а братьям поцарапали глаза, когда ты дрался со мной, маленькая крыса», — написал Макгрегор в своём Twitter.
Обновлено в 05:41
Недвижимость
Россияне все чаще выбирают аренду жилья и не планируют его покупать
Эксперты заявляют, что россияне всё чаще отказываются от покупки жилья в пользу долгосрочной аренды.
Обновлено в 05:12
Политика
Зеленский рассказал, что будет делать в случае поражения на выборах
Кандидат в президенты Украины, шоумен Владимир Зеленский заявил, что в случае проигрыша на выборах президента сосредоточится на подготовке к выборам в Верховную раду.
Обновлено в 06:33
Происшествия
Кража кабеля спецсвязи у Кремля: возбуждено дело
Уголовное дело возбуждено по ст. 158 УК РФ ("Кража"), обвиняемым в краже кабеля спецсвязи у Кремля грозит до пяти лет лишения свободы.
Обновлено в 07:13
Авто
Названы автомобили с лучшей шумоизоляцией
Лидером в сегменте седанов является Фольксваген Пассат. Данная модель отличается превосходной шумоизоляцией на уровне 61,9 децибел.
Обновлено в 03:53
Армия и оружие
Израиль приготовился к военной кампании в секторе Газа
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о готовности к полноценной военной кампании в секторе Газа.
Обновлено в 08:03
Происшествия
На Украине избирательный участок подожгли коктейлем Молотова
Серьезный инцидент зарегистрирован на избирательном участке в поселке городского типа Борзна Черниговской области Украины: там неизвестный мужчина бросил емкость с зажигательной смесью.
Обновлено в 05:25
Политика
Первые экзит-полы с выборов президента Украины появились в Сети
Отмечается, что журналист выложил в социальную сеть данные экзит-полов на выборах, использовав эзопов язык.
Обновлено в 08:12
Общество
Депутат раскритиковала открытие в Москве музея проституции
Ранее в марте СМИ сообщили об открытии музея проституции на Арбате в Москве.
Обновлено в 05:51
Армия и оружие
ВСУ атаковали Горловку через 20 минут после начала выборов на Украине
В день президентских выборов на Украине - в воскресенье, 31 марта - вооруженные силы страны совершили минометную атаку по населенным пунктам Доломитное и Гольмовский на северной окраине Горловки в Донбассе.
Обновлено в 05:38
Общество
Британские СМИ оценили флешмоб российских учителей в купальниках
Британские издания The Sun и Daily Mail написали о флешмобе российских учителей, решивших поддержать уволившуюся из школы из-за фотографии в купальнике Татьяну Кувшинникову.
Обновлено в 06:15
Спорт
Семаков выиграл масс-старт на чемпионате России по биатлону
Представитель Удмуртии Владимир Семаков занял первое место в масс-старте на 15 км на чемпионате России по биатлону.
Обновлено в 07:40
Общество
«Гряземесов» Екатеринбурга напугали увеличением штрафов
Заежающим на газоны жителям Екатеринбурга скоро могут поднять штрафы.
Обновлено в 07:03
Хоккей
Александр Овечкин в восьмой раз забросил 50 шайб за сезон
Обновлено в 00:36
Армия и оружие
Минобороны отстояло правоту увольнения подводника по состоянию здоровья
Сам истец не являлся на заседание суда апелляционной инстанции и просил рассмотреть дело заочно, в отличие от представителей ответчика — Минобороны,— пришедших отстаивать интересы министра.
Обновлено 29 марта в 18:04
Происшествия
Мать избила сына скакалкой и отрезала часть уха
Москвичка избила скакалкой 12-летнего сына и отрезала ему часть уха, сообщает Следственный комитет.
Обновлено вчера в 12:54
Происшествия
Таксист сбил сотрудника ДПС в центре Москвы
На Третьем транспортном кольце (ТТК) в Москве автомобиль такси сбил сотрудника ДПС во время оформления ДТП, передает агентство "Москва".
Обновлено в 07:33