Футбол

Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дербиМатч ТВ вчера в 16:42

Российская теннисистка Светлана Кузнецова посетила матч 29-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Эспаньолом" (2:0). После матча россиянка рассказала на своей страничке в Instagram, что встретилась и побеседовала с нападающим каталонцев Лионелем Месси.
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Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

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Светлана Кузнецова поболтала с Лионелем Месси

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Месси встретился с Кузнецовой после победы «Барсы»

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российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России; победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница 34 турниров WTA; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде; бывшая третья ракетка мира в парном разряде; трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России. Чаще всех россиян играла в финалах турниров Большого шлема во всех разрядах - 11 раз.
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