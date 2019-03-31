Футбол

Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дербиМатч ТВ вчера в 16:42

Российская теннисистка Светлана Кузнецова посетила матч 29-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Эспаньолом" (2:0). После матча россиянка рассказала на своей страничке в Instagram, что встретилась и побеседовала с нападающим каталонцев Лионелем Месси.
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Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

Матч ТВвчера в 16:42

Светлана Кузнецова поболтала с Лионелем Месси

Bimru.ruвчера в 17:51

Теннисистка Кузнецова пообщалась с Месси после матча «Барселоны»

Газета.Ruвчера в 17:41

Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дерби

Sportbox.RUвчера в 16:42

Кузнецова посетила матч «Барселона» - «Эспаньол». Фото, видео

Спорт-Экспресс03:45

Месси встретился с Кузнецовой после победы «Барсы»

Eurosport.ruвчера в 17:55

Кузнецова о встрече с Месси: «Чисто поболтать собрались»

Sports.ruвчера в 17:06
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Политика

В Крыму усилили охрану границы с Украиной

Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:26
Происшествия

В Приморье нашли мертвым солдата-срочника

По информации портала «74.ru», в Приморье нашли тело 18-летнего призывника из Магнитогорска Станислава Кузёмы, служившего в войсковой части № 39255.
Обновлено в 03:12
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ВСУ атаковали Горловку спустя 20 минут после начала выборов

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СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом

Обновлено вчера в 19:56
Экономика

Правила зачисления зарплаты в России могут измениться

Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Армия и оружие

Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12

Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Политика

Глава Тувы рассказал, когда в республике ждут Путина

В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.
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Кино

Барецкий выпустит мультфильм «Брат-3» с голосами Бузовой и Нагиева

Обновлено вчера в 12:54
Политика

В украинской ЦИК заявили, что выборы проходят в штатном режиме

Заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Украины Константин Хивренко заявил, что президентские выборы проходят в штатном режиме.
Обновлено в 02:52
Политика

В Вашингтоне прошли протесты против встречи глав МИД стран НАТО

В сквере Лафайет напротив Белого дома состоялась акция протеста против саммита НАТО и проведения встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей

Овечкин и Панарин признаны главными звездами дня в НХЛ

Капитан "столичных" был признан первой звездой дня после того, как двумя заброшенными шайбами помог своему клубу обыграть "Тампу-Бэй Лайтнинг" (6:3). Своим дублем Ови смог преодолеть рубеж в 50 заброшенных шайб за сезон.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес

Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера

Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
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Музыка

Уральская певица прошла в следующий этап шоу «Песни» со второй попытки

21-летния певица из Екатеринбурга, выступающая под псевдонимом Stasya, прошла отбор на участие в шоу «Песни» на ТНТ.
Обновлено в 03:00
Финансы

Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ

С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Политика

На Украине предложили наказать Россию правописанием

Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Политика

Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией

Президент Украины Пётр Порошенко напомнил гражданам страны, что 1 апреля договор о дружбе с Россией утрачивает силу.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие

Смоленские курсанты отличились в Казани

Представители военной академия войсковой ПВО Смоленска заняли второе место на соревнованиях по гиревому спорту спартакиады сухопутных войск среди военных образовательных организаций и учебных центров, прошедших в Казани.
Обновлено в 02:57
Культура

YouTube разблокировал видео Парфенова и Дудя

У Парфенова YouTube заблокировал выпуск программы «Намедни», посвященный событиям 1946 года, у Дудя — интервью с телеведущим и бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 10:40
Политика

Тимошенко проголосовала на выборах президента

Обновлено в 03:49
Единоборства

Александр Емельяненко сообщил о дате и месте своего следующего боя

Обновлено в 03:16
Технологии

Facebook изменит правила трансляций после терактов в Новой Зеландии

Сообщается, что соцсеть ужесточит правила использования стриминговой платформы Facebook Live и постарается найти новые способы выявления отредактированных видео и изображений со сценами насилия.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине

Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:40
Политика

На Украине проходят президентские выборы

На Украине стартовал первый тур президентских выборов, передает «112 Украина».
Обновлено в 03:18
Экономика

Социальные пенсии повысят с 1 апреля

Как сообщили в Пенсионном фонде РФ с 1 апреля текущего года социальные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 2%. Таким образом, новый размер социальной пенсии составит 9 266 рублей, дети-инвалиды будут получать 13 674 рубля, а инвалиды с детства - 13 812 рублей.
Обновлено 29 марта в 08:06
Политика

КНДР назвала терактом нападение на посольство в Мадриде

КНДР впервые официально прокомментировала нападение на посольство в Мадриде.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес

Солист группы «Кар-Мэн» продолжает игнорировать внучку

Отнюдь не бедствующий солист популярной в 1990-е группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох продолжает игнорировать свою шестилетнюю внучку, живущую в нищете с престарелой прабабушкой.
Обновлено в 03:47
Авто

Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором

Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
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Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье

В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
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Политика

Чапутова лидирует на выборах президента Словакии

Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова побеждает на состоявшихся в субботу выборах президента республики.
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Политика

Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации

Движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским, объявило о своей ликвидации, сообщает «МБХ-медиа».
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Светлана Кузнецова
Российская теннисистка
российская теннисистка, заслуженный мастер спорта России; победительница двух турниров Большого шлема в одиночном разряде; победительница 34 турниров WTA; бывшая вторая ракетка мира в одиночном разряде; победительница двух турниров Большого шлема в парном разряде; бывшая третья ракетка мира в парном разряде; трёхкратная победительница Кубка Федерации в составе сборной России. Чаще всех россиян играла в финалах турниров Большого шлема во всех разрядах - 11 раз.
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