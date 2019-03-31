Футбол
Месси встретился с Кузнецовой после каталонского дербиМатч ТВ вчера в 16:42
Российская теннисистка Светлана Кузнецова посетила матч 29-го тура чемпионата Испании между "Барселоной" и "Эспаньолом" (2:0). После матча россиянка рассказала на своей страничке в Instagram, что встретилась и побеседовала с нападающим каталонцев Лионелем Месси.
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Политика
В Крыму усилили охрану границы с Украиной
Участок российско-украинской государственной границы в Крыму переведен на усиленный режим работы из-за выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 02:26
Происшествия
В Приморье нашли мертвым солдата-срочника
По информации портала «74.ru», в Приморье нашли тело 18-летнего призывника из Магнитогорска Станислава Кузёмы, служившего в войсковой части № 39255.
Обновлено в 03:12
Культура
СБУ сочла творчество Наташи Королевой экстремизмом
Обновлено вчера в 19:56
Экономика
Правила зачисления зарплаты в России могут измениться
Правительство РФ инициировало законопроект об изменении порядка зачисления зарплаты россиянам.
Обновлено вчера в 00:02
Армия и оружие
Разработчики раскрыли ноу-хау автомата Калашникова АК-12
Концерн «Калашников» раскрыл особенность новейшего автомата АК-12. Оружие получило особую резьбу в виде короны на дульном срезе.
Обновлено вчера в 10:53
Политика
Глава Тувы рассказал, когда в республике ждут Путина
В конце августа 2018 года Путин провел выходные на Енисее в Туве с министром обороны Сергеем Шойгу и директором ФСБ Александром Бортниковым.
Обновлено в 03:28
Кино
Барецкий выпустит мультфильм «Брат-3» с голосами Бузовой и Нагиева
Обновлено вчера в 12:54
Политика
В украинской ЦИК заявили, что выборы проходят в штатном режиме
Заведующий отделом взаимодействия со средствами массовой информации Центральной избирательной комиссии Украины Константин Хивренко заявил, что президентские выборы проходят в штатном режиме.
Обновлено в 02:52
Политика
В Вашингтоне прошли протесты против встречи глав МИД стран НАТО
В сквере Лафайет напротив Белого дома состоялась акция протеста против саммита НАТО и проведения встречи министров иностранных дел стран Североатлантического альянса, которая пройдет в Вашингтоне 3-4 апреля.
Обновлено вчера в 22:52
Хоккей
Овечкин и Панарин признаны главными звездами дня в НХЛ
Капитан "столичных" был признан первой звездой дня после того, как двумя заброшенными шайбами помог своему клубу обыграть "Тампу-Бэй Лайтнинг" (6:3). Своим дублем Ови смог преодолеть рубеж в 50 заброшенных шайб за сезон.
Обновлено в 03:07
Шоу-бизнес
Наташа Королева боится, что сын пойдет по стопам отца-стриптизера
Оказалось, певице не нравится желание сына пойти по стопам отца и стать стриптизером.
Обновлено в 00:09
Музыка
Уральская певица прошла в следующий этап шоу «Песни» со второй попытки
21-летния певица из Екатеринбурга, выступающая под псевдонимом Stasya, прошла отбор на участие в шоу «Песни» на ТНТ.
Обновлено в 03:00
Финансы
Банки могут поднять ставки по кредитам в ответ на новые требования ЦБ
С первого сентября прошлого года ЦБ уже повышал нормы по размерам такого буфера, обязательной "кубышки" для банков, но нужного эффекта это не возымела: скорость выдачи необеспеченных потребительских кредитов продолжала нарастать, как снежный ком.
Обновлено в 01:00
Политика
На Украине предложили наказать Россию правописанием
Автор документа Роман Максимчук предлагает убрать из названия заглавную букву и писать «россия» со строчной.
Обновлено вчера в 19:57
Политика
Порошенко напомнил о прекращении договора о дружбе с Россией
Президент Украины Пётр Порошенко напомнил гражданам страны, что 1 апреля договор о дружбе с Россией утрачивает силу.
Обновлено в 02:44
Армия и оружие
Смоленские курсанты отличились в Казани
Представители военной академия войсковой ПВО Смоленска заняли второе место на соревнованиях по гиревому спорту спартакиады сухопутных войск среди военных образовательных организаций и учебных центров, прошедших в Казани.
Обновлено в 02:57
Культура
YouTube разблокировал видео Парфенова и Дудя
У Парфенова YouTube заблокировал выпуск программы «Намедни», посвященный событиям 1946 года, у Дудя — интервью с телеведущим и бывшим резидентом Comedy Club Таиром Мамедовым.
Обновлено вчера в 10:40
Политика
Тимошенко проголосовала на выборах президента
Обновлено в 03:49
Технологии
Facebook изменит правила трансляций после терактов в Новой Зеландии
Сообщается, что соцсеть ужесточит правила использования стриминговой платформы Facebook Live и постарается найти новые способы выявления отредактированных видео и изображений со сценами насилия.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Зеленский возглавляет президентский рейтинг на Украине
Кандидат в президенты Украины и шоумен Владимир Зеленский по-прежнему пользуется наибольшей популярностью у жителей страны накануне проведения выборов главы государства.
Обновлено 28 марта в 08:40
Политика
На Украине проходят президентские выборы
На Украине стартовал первый тур президентских выборов, передает «112 Украина».
Обновлено в 03:18
Экономика
Социальные пенсии повысят с 1 апреля
Как сообщили в Пенсионном фонде РФ с 1 апреля текущего года социальные пенсии, а также пенсии по государственному пенсионному обеспечению будут проиндексированы на 2%. Таким образом, новый размер социальной пенсии составит 9 266 рублей, дети-инвалиды будут получать 13 674 рубля, а инвалиды с детства - 13 812 рублей.
Обновлено 29 марта в 08:06
Политика
КНДР назвала терактом нападение на посольство в Мадриде
КНДР впервые официально прокомментировала нападение на посольство в Мадриде.
Обновлено в 02:56
Шоу-бизнес
Солист группы «Кар-Мэн» продолжает игнорировать внучку
Отнюдь не бедствующий солист популярной в 1990-е группы «Кар-Мэн» Сергей Лемох продолжает игнорировать свою шестилетнюю внучку, живущую в нищете с престарелой прабабушкой.
Обновлено в 03:47
Авто
Опубликованы фото обновленного Renault Duster с вариатором
Моторная гамма «посвежевшего» Renault Duster лишится 1,5-литрового 85-сильного дизеля dCi, ограничившись более мощными агрегатами в лице 110-сильного дизеля и 1,5-литрового бензинового «атмосферника» с отдачей 106 л. с. В паре с первым будут доступны «робот» и шестиступенчатая «механика», а со вторым – пятиступенчатая «механика» и вариатор.
Обновлено вчера в 23:13
Происшествия
Задержали мужчину за фото бюллетеня в Запорожье
В Запорожье мужчину задержали за фото избирательного бюллетеня, передает УНН.
Обновлено в 02:33
Политика
Чапутова лидирует на выборах президента Словакии
Адвокат из города Пезинок (Западная Словакия) 45-летняя Зузана Чапутова побеждает на состоявшихся в субботу выборах президента республики.
Обновлено вчера в 17:54
Политика
Движение «Открытая Россия» объявило о самоликвидации
Движение «Открытая Россия», основанное Михаилом Ходорковским, объявило о своей ликвидации, сообщает «МБХ-медиа».
Обновлено в 03:31