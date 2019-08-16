Футбол
Месси не сыграет с «Атлетиком» в матче 1-го тура чемпионата ИспанииСоветский спорт вчера в 14:22
Как сообщает Sport.es, аргентинский нападающий, продолжающий восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы, пропустил вечернюю тренировку каталонской команды и не будет включен в заявку на матч 1-го тура Ла Лиги с Атлетиком из Бильбао.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Политика
Лолита Милявская обрушилась с критикой на Зеленского
Обновлено в 07:39
Здоровье
В НИИ детской хирургии начали применять новый метод лечения уролитиаза
Институт намерен развивать два метода литотрипсии для больных детей.
Обновлено в 06:45
Политика
Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике
Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Культура
Умер российский композитор Роман Леденев
Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»
В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Гаджеты
Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года
Среди беспроводных наушников лучшими EISA назвала JBL Reflect Flow, а лидером среди шумоподавляющих устройств вывода звука стали Sony WH-1000XM3.
Обновлено в 02:27
Происшествия
Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна
На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
Обновлено в 08:18
Политика
Немецкий детектив повторно обратился к Нидерландам по MH17
Адвокат немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что имеет материалы, проливающие свет на причины трагедии с малайзийском "Боингом" рейса MH17 в небе над Донбассом и на лиц, ответственных за нее, написал открытое письмо международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов.
Обновлено в 07:47
Здоровье
Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска
Завтра, 16 августа, министр здравоохранения региона Константин Хальзов в 11.00 представит коллективу ЦГБ Бердска нового главного врача.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия
Найденного в тайге Омской области мальчика передали врачам
Трехлетний ребенок провел в лесу больше двух суток, в его поисках были задействованы почти 700 человек Трехлетнего мальчика, которого нашли в тайге в Омской области, передали врачам, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном главке МЧС.
Обновлено вчера в 07:07
Общество
Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора
Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Общество
Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами
Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Политика
WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию
Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 18:49
Театры
Пускепалис стал худруком театра имени Волкова
Сергей Пускепалис избран художественным руководителем Театра имени Волкова, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Происшествия
В ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО «Кресты-2»
Проверка ФСИН выявила нарушения содержания осужденных в СИЗО "Кресты-2", в том числе избиения и вымогательства денег, передает РИА "Новости" со ссылкой на замдиректора службы Валерия Бояринева.
Обновлено в 08:14
Происшествия
Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей
Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
У границ России за неделю провели разведку 28 летательных аппаратов
В свою очередь у российских воздушных границ с разведывательными целями находилось 28 летальных аппаратов иностранных государств.
Обновлено в 00:00
Футбол
Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик
Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.
Обновлено в 06:37
Происшествия
Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль
Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Экономика
В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ
Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Происшествия
В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду
В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани
Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Финансы
Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов
Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Политика
Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной
В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 04:56
Футбол
Рыбус прокомментировал предстоящий матч «Локомотива» с «Динамо»
Игрок "Локомотива" Мацей Рыбус рассказал о том, что он думает по поводу предстоящего матча его команды с "Динамо", который пройдет в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, передает портал "Известия".
Обновлено в 02:38
Происшествия
Место жесткой посадки А321 сняли с коптера
Обновлено вчера в 05:38
Общество
В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника
В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено в 01:32