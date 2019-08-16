Футбол

Месси не сыграет с «Атлетиком» в матче 1-го тура чемпионата ИспанииСоветский спорт вчера в 14:22

Как сообщает Sport.es, аргентинский нападающий, продолжающий восстанавливаться после повреждения икроножной мышцы, пропустил вечернюю тренировку каталонской команды и не будет включен в заявку на матч 1-го тура Ла Лиги с Атлетиком из Бильбао.
Читать в источнике
Комментировать2

Подробнее о событии

Месси не сыграет в 1-м туре чемпионата Испании впервые за 10 лет

Sport24.ruвчера в 21:54

Месси не сыграет с «Атлетиком» в матче 1-го тура чемпионата Испании

Советский спортвчера в 14:22

Месси не сыграет в 1-м туре Ла Лиги впервые за 10 лет

Sports.ruвчера в 15:42

Тренерский штаб «Барселоны» подтвердил, что Месси пропустит матч первого тура чемпионата Испании

Матч ТВвчера в 18:07

Месси пропустит первый тур чемпионата Испании из-за травмы

РИА Новостивчера в 14:00

Месси не сыграет с «Атлетиком»

Спорт-Экспрессвчера в 13:40

Месси пропустит матч 1-го тура Примеры с «Атлетиком»

Чемпионатвчера в 13:23
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 08:23, Ашберн
Политика

Лолита Милявская обрушилась с критикой на Зеленского

Обновлено в 07:39
Здоровье

В НИИ детской хирургии начали применять новый метод лечения уролитиаза

Институт намерен развивать два метода литотрипсии для больных детей.
Обновлено в 06:45
Политика

Глазьев уходит с поста советника Путина по экономике

Советник президента России по экономическим вопросам Сергей Глазьев переходит на работу в Евразийскую экономическую комиссию (ЕЭК).
Обновлено в 04:38
Культура

Умер российский композитор Роман Леденев

Скончался народный артист России, композитор Роман Леденев.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Под Киевом напали на депутата Верховной рады, введён план «Перехват»

В Киевской области полиция разыскивает неизвестных, которые этим утром напали на внефракционного депутата Верховной рады Виталия Куприя и скрылись на сером "опеле".
Обновлено в 07:04
Происшествия

Старший бортпроводник A321 рассказал об аварийной посадке самолета

Обновлено в 06:54
Гаджеты

Huawei P30 Pro назвали лучшим смартфоном 2019 года

Среди беспроводных наушников лучшими EISA назвала JBL Reflect Flow, а лидером среди шумоподавляющих устройств вывода звука стали Sony WH-1000XM3.
Обновлено в 02:27
Происшествия

Пираты захватили судно с россиянами у берегов Камеруна

На атакованном в Камеруне грузовом судне находятся трое россиян.
Обновлено в 08:18
Политика

Немецкий детектив повторно обратился к Нидерландам по MH17

Адвокат немецкого детектива Йозефа Реша, который ранее заявил, что имеет материалы, проливающие свет на причины трагедии с малайзийском "Боингом" рейса MH17 в небе над Донбассом и на лиц, ответственных за нее, написал открытое письмо международному следствию во главе с прокуратурой Нидерландов.
Обновлено в 07:47
Здоровье

Врача из Новосибирска Аллу Дробинскую назначили главврачом ЦГБ Бердска

Завтра, 16 августа, министр здравоохранения региона Константин Хальзов в 11.00 представит коллективу ЦГБ Бердска нового главного врача.
Обновлено вчера в 06:45
Происшествия

Найденного в тайге Омской области мальчика передали врачам

Трехлетний ребенок провел в лесу больше двух суток, в его поисках были задействованы почти 700 человек Трехлетнего мальчика, которого нашли в тайге в Омской области, передали врачам, передает РИА Новости со ссылкой на источник в региональном главке МЧС.
Обновлено вчера в 07:07
Общество

Google трижды проигнорировал требование Роскомнадзора

Три запроса Роскомнадзора об удалении сетевого контента, оскорбляющего государственные символы России, проигнорировала американская компания Google.
Обновлено в 05:37
Игры

Anthem и Battlefield V по 899 рублей — в Origin стартовала новая распродажа

Обновлено в 07:08
Общество

Орнитологи предложили решение проблемы птиц рядом с аэропортами

Накануне именно столкновение со стаей чаек привело к жесткой посадке самолета А321, выполнявшего рейс из аэропорта Жуковский в Симферополь.
Обновлено в 00:57
Политика

WSJ узнала о желании Трампа купить Гренландию

Дональд Трамп хочет купить Гренландию — крупнейший в мире остров, который принадлежит Дании, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники в Белом доме.
Обновлено вчера в 18:49
Театры

Пускепалис стал худруком театра имени Волкова

Сергей Пускепалис избран художественным руководителем Театра имени Волкова, передает ТАСС.
Обновлено в 06:47
Происшествия

В ФСИН подтвердили побои и вымогательства в СИЗО «Кресты-2»

Проверка ФСИН выявила нарушения содержания осужденных в СИЗО "Кресты-2", в том числе избиения и вымогательства денег, передает РИА "Новости" со ссылкой на замдиректора службы Валерия Бояринева.
Обновлено в 08:14
Происшествия

Экс-министр финансов Подмосковья признался в хищении 11 млрд рублей

Бывший министр финансов Московской области Алексей Кузнецов на заседании Басманного суда столицы признался в хищении более 11 млрд рублей, сообщает 16 августа корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 07:11
Общество

Экспертиза по делу «Седьмой студии» не выявила растрату госсредств

Обновлено в 04:27
Армия и оружие

У границ России за неделю провели разведку 28 летательных аппаратов

В свою очередь у российских воздушных границ с разведывательными целями находилось 28 летальных аппаратов иностранных государств.
Обновлено в 00:00
Футбол

Голкипера «Ливерпуля» травмировал выбежавший на поле болельщик

Игрок праздновал победу в Суперкубке УЕФА, когда на поле выбежал фанат и наступил вратарю на лодыжку.
Обновлено в 06:37
Происшествия

Американец сбежал от СБУ за несколько минут до экстрадиции в Израиль

Гражданин США сбежал в киевском аэропорту "Борисполь" от сотрудников СБ Украины за несколько минут до экстрадиции в Израиль, сообщила в пятницу пресс-служба прокуратуры Киева.
Обновлено в 07:53
Экономика

В Индии «наелись» дорогими Су-30МКИ

Источники издания рассказали о том, что предприятие отправило индийскому правительству официальный запрос на выпуск дополнительной партии на 72 единицы Су-30МКИ на сумму в пять миллиардов долларов.
Обновлено в 01:51
Происшествия

В Москве задержали женщину за покупку лекарств ребенку-инвалиду

В Москве вновь задержали мать ребенка-инвалида, которая через интернет купила незарегистрированное в России лекарство.
Обновлено в 02:53
Происшествия

Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани

Полиция обыскала офис «Правовой инициативы» в Назрани Сотрудники МВД провели обыск в офисе правозащитной организации «Правовая инициатива» в Назрани.
Обновлено в 06:56
Финансы

Россия сократила вложения в госдолг США на миллиард долларов

Максимальный объем вложения России в американский госдолг был в октябре 2010 года — 176,3 миллиарда долларов.
Обновлено в 02:00
Политика

Стратегию Зеленского по возвращению Крыма назвали бесперспективной

В апреле 2014 года украинские власти начали силовую операцию против самопровозглашенных республик Донбасса, которые заявили о своей независимости от Киева после смены центральной власти.
Обновлено в 04:56
Футбол

Рыбус прокомментировал предстоящий матч «Локомотива» с «Динамо»

Игрок "Локомотива" Мацей Рыбус рассказал о том, что он думает по поводу предстоящего матча его команды с "Динамо", который пройдет в рамках шестого тура Российской премьер-лиги, передает портал "Известия".
Обновлено в 02:38
Происшествия

Место жесткой посадки А321 сняли с коптера

Обновлено вчера в 05:38
Общество

В России предложили штрафовать за выгул опасных собак без намордника

В России за выгул опасной собаки без поводка и намордника предлагают ввести штраф от 30 до 50 тысяч рублей, административный арест на срок от пяти до десяти дней или обязательные работы до 30 часов.
Обновлено в 01:32
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное