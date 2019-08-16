Футбол

Месси впервые за 10 лет не сыграет в первом матче Ла ЛигиЕвро-футбол.ру 16 августа в 07:30

Наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде не включил 32-летнего аргентинца в заявку на игру 1-го тура Ла Лиги с "Атлетиком Бильбао". За последние 10 лет, Месси лишь раз пропускал старт сезона в Испании. Это случилось в 2009 году в игре с хихонским "Спортингом".
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