Футбол
Месси впервые за 10 лет не сыграет в первом матче Ла ЛигиЕвро-футбол.ру 16 августа в 07:30
Наставник "сине-гранатовых" Эрнесто Вальверде не включил 32-летнего аргентинца в заявку на игру 1-го тура Ла Лиги с "Атлетиком Бильбао". За последние 10 лет, Месси лишь раз пропускал старт сезона в Испании. Это случилось в 2009 году в игре с хихонским "Спортингом".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Месси пропустит игру 1-го тура чемпионата Испании впервые с 2009 года
Спорт-Экспресс16 августа в 08:55
Наставник «Барселоны» высказался об участии Месси в матче первого тура Ла Лиги
Газета.Ru15 августа в 23:00
Автоматически обработано 7285 источников, обновлено в 09:42, Ашберн
Политика
Депутаты ГД прервут отпуска для изучения вмешательства в дела России
Депутаты Государственной думы будут отозваны из отпусков для незамедлительного начала работы в составе комиссии по вмешательству в дела России.
Обновлено в 08:39
Политика
Супруга Нетаньяху устроила скандал на пути в Киев
Только начавшийся визит премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на Украину уже ознаменовался скандалами.
Обновлено в 03:41
Здоровье
Пилатес, яблоки вместо сигарет и безалкогольные корпоративы
Помогут работникам отказаться от курения, по мнению Минздрава, яблоки на тарелках в местах общего пользования, а также зоны для физических упражнений.
Обновлено в 07:29
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют потепление до +30 °С в Москве
Период по-настоящему жаркой погоды ожидается в Московском регионе в среду, 21 августа, столбики термометров подойдут к 30-градусной отметке.
Обновлено в 05:21
Происшествия
Суд вернул дело Яшина в полицию для устранения недостатков
Троицкий суд Москвы вернул дело незарегистрированного кандидата в Московскую городскую думу Ильи Яшина в отделение полиции для устранения недостатков, сообщил «МБХ-Медиа» со ссылкой на пресс-секретаря суда Ксению Алексееву.
Обновлено в 08:30
Политика
Зеленский призвал Израиль признать голодомор геноцидом украинцев
Президент Украины Владимир Зеленский призвал премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху признать голодомор актом геноцида украинского народа.
Обновлено в 07:56
Общество
Минпросвещения предложило ограничить использование гаджетов в школах
Пользование гаджетами в стенах школы рекомендуется ограничить «с целью профилактики возможного вреда здоровью школьников и повышения эффективности образовательного процесса», говорится на сайте Минпросвещения в понедельник, 19 августа.
Обновлено в 01:38
Наука
В России ученые обнаружили новый способ борьбы с раком легких
Обновлено в 01:36
Футбол
«МЮ» готов заплатить Рохо, чтобы защитник покинул клуб
Обновлено в 03:55
Экономика
«Рокетбанк» станет отдельной финтех-компанией
Совет директоров QIWI поручил руководству компании изучить возможности частичной или полной продажи "Рокетбанка".
Обновлено в 06:59
Футбол
Эмери: «Арсенал» предпочел бы никогда не играть с «Ливерпулем»
Обновлено в 06:12
Происшествия
В Балашихе загорелся химический завод
Здание химического завода загорелось в подмосковной Балашихе, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе регионального главка МЧС.
Обновлено в 08:17
Политика
На Украине арестовали танкер за поставки топлива Черноморскому флоту
Херсонский апелляционный суд удовлетворил жалобу прокуратуры Автономной Республики Крым (АРК, входит в состав Генпрокуратуры Украины) и наложил арест на танкер «Мрия», который украинские власти обвиняют в незаконном пересечении границы с российским Крымом, а также участии в поставках топлива для нужд подразделений российского Черноморского флота в Севастополе.
Обновлено в 07:16
Политика
Суд рассмотрит иск об отмене регистрации Шипулина на выборы в Госдуму
Свердловский областной суд 21 августа рассмотрит административный иск кандидата на довыборы в Госдуму от партии "Справедливая Россия" Алексея Коровкина об отмене регистрации на выборах его соперника, кандидата от "Единой России" Антона Шипулина, сообщает облсуд.
Обновлено в 08:20
Технологии
Компания-резидент ОЭЗ Москвы поставила оборудование в 600 столичных школ
За 25 лет работы столичная компания "Научные развлечения" обеспечила своей продукцией 6 тысяч учреждений дошкольного образования и 25 тысяч школ по всей России и ближнему зарубежью.
Обновлено в 06:12
Религия
Православные христиане отмечают Яблочный Спас
Православные христиане отмечают 19 августа праздник Преображения Господня, известный также как Яблочный Спас.
Обновлено в 01:42
Армия и оружие
Появилось видео полета истребителей МиГ-31 в ближнем космосе
Высотные истребители МиГ-31БМ морской авиации Тихоокеанского флота провели тренировку по перехвату в стратосфере.
Обновлено в 00:40
Политика
В Москве завершился митинг КПРФ
На проспекте Академика Сахарова в Москве завершился митинг "За честные и чистые выборы!" - его организовало городское отделение КПРФ, предварительно согласовав акцию со столичными властями.
Обновлено 17 августа в 06:44
Политика
Чемезов прокомментировал акции протеста в Москве
Интервью главы "Ростеха" Сергея Чемезова читайте на РБК в сентябре Протестные акции в Москве начались после отказа избиркомов зарегистрировать кандидатов непарламентской оппозиции из-за проблем с подписями.
Обновлено в 06:35
Культура
Жигунова обвинили в мошенничестве
Обновлено в 04:49
Футбол
Коутиньо взял номер Роббена в «Баварии»
Обновлено в 04:53
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с автобусом в Перми
В интернете появилось видео ДТП с маршрутным автобусом № 53 в Перми, въехавшим в бетонную стену.
Обновлено в 08:37
Происшествия
Подросток зарезал свою семью в Ульяновской области
В Ульяновской области подросток зарезал пять человек и покончил с собой.
Обновлено вчера в 06:26
Гаджеты
6 сентября Huawei представит топовую платформу Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах Mate 30
Выставка Huawei пройдет под лозунгом «Переосмысление эволюции», и почти наверняка эти слова касаются топовой однокристальной платформы Kirin 990, которая будет использоваться в смартфонах серии Mate 30.
Обновлено в 06:03
Наука
Таблетки от давления могут вызвать рак
До недавнего времени препарат "Атаканд Плюс" никак не связывали с онкологией — обычное гипотензивное, мочегонное средство, действующие вещества кандесартан + гидрохлоротиазид.
Обновлено в 06:18
Экономика
Россияне тратят на мясо почти треть своих расходов на еду
Обновлено в 03:05
Политика
Трамп подтвердил свою заинтересованность в покупке Гренландии
Президент США Дональд Трамп подтвердил журналистам, что интересовался покупкой крупнейшего на Земле острова - Гренландия - у Дании.
Обновлено вчера в 17:03