Футбол
Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем сборнойЧемпионат вчера в 19:20
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед матчем 1/4 финала против Венесуэлы (2:0). 32-летний аргентинец пел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за национальную команду.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:44, Вашингтон
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Политика
Скабеева поспорила с Соловьевым из-за слов Трампа о Путине
Обновлено в 11:10
Общество
Украинцев признали самой сексуальной нацией в мире
Аналитический онлайн-сервис для путешественников Big Seven Travel выяснил, представителей каких наций туристы считают самыми сексуальными.
Обновлено в 09:57
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Авто
Российский автомобиль с нейронным управлением выпустят в 2022 году
Российские разработчики готовят к массовому производству электрический автомобиль, который будет оснащен системой голосового управления.
Обновлено в 03:50
Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
Обновлено в 05:22
Автоспорт
Судьи наказали британского пилота за инцидент с Квятом
Обновлено в 13:53
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Кино
Жерар Депардье сыграет полицейского в сатирической комедии
Обновлено в 02:52
Футбол
Футболист «Ромы» перейдет в «Динамо»
Прошлый сезон Жерсон провел в "Фиорентине", где выступал на правах аренды, забив 3 гола в 36 матчах Серии А. Ранее спортивный директор "Динамо" высказался о новом контракте Евгеньева.
Обновлено в 13:14
Происшествия
Новосибирский ревнивец застрелил соперника и покончил с собой
Мужчина стрелял в своего удачливого соперника – кавалера одной из сотрудниц кафе, передает ТАСС.
Обновлено в 14:45
Экономика
На площадку «Химпрома» в Волгограде зайдет еще один инвестор
По инициативе губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова была создана межведомственная рабочая группа по выполнению всех социальных обязательств перед коллективом завода и разработке планов развития его площадки.
Обновлено в 13:52
Армия и оружие
Подтвердились данные о массовой расправе боевиков над христианами в Мали
По сообщениям выживших очевидцев, перед самым рассветом к посёлку, где проживают представители этнической общности догонов (по вероисповеданию - преимущественно христиане западных деноминаций), прибыло около 50 вооружённых боевиков-исламистов.
Обновлено в 08:35
Происшествия
Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Общество
Судно с мусором с Филиппин прибыло в Канаду
Контейнеры с канадским мусором прибыли на судне с Филиппин в Канаду для дальнейшей переработки.
Обновлено в 11:38
Футбол
Глушаков прибыл в расположение «Ахмата» на сборе в Австрии
Полузащитник Денис Глушаков, подписавший контракт с грозненским футбольным клубом «Ахмат», прибыл в расположение команды на сборе в Австрии.
Обновлено в 17:37
Происшествия
Генерала Росгвардии проверяют из-за подозрений в езде в пьяном виде
Служебная проверка проводится в отношении заместителя командующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина, задержанного во Владимирской области за езду в нетрезвом виде, сообщили в субботу РИА Новости в пресс-службе ведомства по региону.
Обновлено в 12:14
Общество
В Иркутской области подтоплены более 4 тысяч домов
«В 48 населённых пунктах пяти муниципальных районов Иркутской области — Тулунском, Чунском, Нижнеудинском, Тайшетском, Зиминском — в результате выпадения обильных осадков и подъёма уровня воды в реках подтоплены 4042 дома, в которых проживают 9 тыс. 919 человек, в том числе 2 тыс. 269 детей», — сообщили в ведомстве.
Обновлено в 10:53
Экономика
ЦБ восстановил деловую репутацию миллиардера Бойко
Центробанк снял все ограничения с российского миллиардера Олега Бойко, наложенные на него ранее в связи с неудовлетворительной деловой репутацией, следует из материалов регулятора.
Обновлено вчера в 13:00
Армия и оружие
Американский десантный корабль зашел в порт Одессы
Быстроходный транспортно-десантный корабль USNS Yuma ВМС США прибыл в порт Одессы для участия в учениях Sea Breeze — 2019, сообщает местное издание "Думская.net".
Обновлено в 08:39
Политика
Путин пришел на ужин лидеров G20 с термосом
Президент России Владимир Путин принес на ужин с лидерами стран G20 собственный термос с напитком, свидетельствует официальное видео мероприятия.
Обновлено вчера в 09:19
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Общество
Уровень воды в иркутском городе Тулун начинает снижаться
В городе Тулун Иркутской области, который пострадал от паводка, понижается уровень воды.
Обновлено в 17:46
Общество
В Сети появилось видео косаток, выпущенных из «китовой тюрьмы»
Обновлено вчера в 10:34
Армия и оружие
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров
Франция передаст Украине 20 патрульных катеров OCEA FPB 98. Об этом сообщила пресс-служба украинского правительства в Facebook.
Обновлено в 16:35
Общество
Япония официально покидает IWC и начинает коммерческий лов китов
Япония официально покидает Международную китобойную комиссию (International Whaling Commission, IWC) в воскресенье и прекращает лов китов в Антарктике и северной части Тихого океана в научных целях.
Обновлено в 17:30