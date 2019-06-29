Футбол

Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем сборнойЧемпионат вчера в 19:20

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед матчем 1/4 финала против Венесуэлы (2:0). 32-летний аргентинец пел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за национальную команду.
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Месси впервые спел гимн перед матчем сборной Аргентины

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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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