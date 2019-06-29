Футбол
Месси впервые спел гимн Аргентины перед матчем сборнойЧемпионат вчера в 19:20
Капитан сборной Аргентины Лионель Месси спел гимн своей страны перед матчем 1/4 финала против Венесуэлы (2:0). 32-летний аргентинец пел гимн на поле впервые с момента начала выступлений за национальную команду.
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Месси впервые в карьере пел перед матчем гимн Аргентины. Ранее он обещал этого не делать
Бомбардир.рувчера в 15:53
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 12:43, Вашингтон
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Поставки самолетов Boeing лоукостеру "Победа" оказались под вопросом, так как авиапроизводитель не оказал помощи авиакомпании в получении виз США для специалистов, которые должны технически принять новые самолеты с завода Boeing в Сиэтле.
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В Минфине рассказали о процедуре погашения долга России перед СЕ
Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что для погашения долга Москвы по взносу в Совет Европы необходимо разработать протокол, в котором будут согласованы график платежей и сумма выплаты.
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Обновлено в 07:01
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Японский консорциум купил у НОВАТЭКа долю в «Арктик СПГ-2»
Консорциум, в который входят японские Mitsui&Co и Japan Oil, Gas and Metals National Corp. (JOGMEC), покупает долю во втором заводе НОВАТЭКа по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», сообщается на сайте российской компании.
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Обновлено в 11:03
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Опубликовано видео подтопления в районе аэропорта Шереметьево
Очевидцы сняли на видео последствия подтопления в районе аэропорта Шереметьево.
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На торжественном ужине на саммите G20 внимание присутствующих привлек белый термостакан, который использовал президент России Владимир Путин.
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Дочь телеведущей Юлии Бордовских выпустила коллекцию одежды
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Обновлено в 08:05
Общество
В РПЦ предложили изучать священные тексты на уроках литературы в школе
Нехватку "нравственной составляющей" у молодых людей можно восполнить изучением священных текстов в школе, заявил глава Синодального отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион в эфире телеканала "Россия 24".
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Новак заявил о преодолении кризиса с нефтепроводом «Дружба»
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Политика
Меркель ответила на вопрос о своем здоровье
Ангеле Меркель за последний месяц дважды становилось плохо во время официальных мероприятий — на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским и на приеме президента ФРГ Франка-Вальтера Штайнмайера.
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В сети появился новый трейлер боевика «Хоббс и Шоу», который выпустила киностудия Universal Pictures, ролик считается спин-оффом серии фильма «Форсаж».
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