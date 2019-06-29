Месси впервые спел гимн АргентиныГазета.Ru вчера в 20:54

Капитан и форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси впервые исполнил гимн родной страны перед матчем четвертьфинала Кубка Америки, сообщает "Чемпионат.com". В рамках турнира аргентинская национальная команда встретилась с футболистами Венесуэлы.

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