Месси впервые спел гимн АргентиныГазета.Ru вчера в 20:54

Капитан и форвард каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси впервые исполнил гимн родной страны перед матчем четвертьфинала Кубка Америки, сообщает "Чемпионат.com". В рамках турнира аргентинская национальная команда встретилась с футболистами Венесуэлы.

Армия и оружие Йеменские хуситы заявили об атаке на аэропорт в Саудовской Аравии Шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы), удерживающее власть на севере Йемена, заявило об атаке на саудовский международный аэропорт в Абхе с помощью беспилотника, что якобы привело к нарушению работы воздушной гавани, передает подконтрольный хуситам телеканал "аль-Масира".

Наука Аналог ботокса оказался эффективен в борьбе против малярийных комаров Ученые смогли получить нейротоксин, аналогичный по свойствам ботоксу, который может стать эффективным средством при борьбе с малярийными комарами.

Происшествия Иркутской области выделят 662 млн рублей из-за наводнения Правительство выделяет Иркутской области 662 миллиона рублей на разовую единовременную помощь гражданам, пострадавшим от паводка.

Армия и оружие Украина получит от Франции 20 патрульных катеров Франция намерена передать морской охране Госпогранслужбы Украины 20 патрульных катеров OCEA FPB 98.

Происшествия Застрявшую в лифте женщину спасло вино Жительница Италии застряла в лифте, в котором она провела 27 часов. Об этом сообщает Corriere del Veneto.

Общество Medya Günlüğü (Турция): любовь русских к «донеру» (Medya Gunlugu) Не секрет, что донер популярен во многих европейских странах, прежде всего в Германии, но в Турции мало кто знает о «любви» русских к донеру.

Транспорт Широтная магистраль скоростного движения: о подробностях масштабного проекта По предварительному проекту, дебютный участок протянется от ЗСД к Витебскому проспекту.

Здоровье Для мам и малышей. Новый неонатальный комплекс строят на ул. Новаторов Неонатальный корпус на 76 коек в рамках программы «Мой район» возводится на территории роддома № 4 по адресу: ул. Новаторов, д. 3.

Общество Sun: жена эмира Дубая сбежала в Германию с миллионами долларов Британское издание The Sun сообщило, что супруга премьер-министра ОАЭ, правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума сбежала из страны с крупной суммой денег.

Происшествия Роспотребнадзор проверил пассажиров самолета из Грузии Роспотребнадзор не выпускал из самолета Батуми - Москва пассажиров для того, чтобы проверить рейс.

Общество Алибасов высказался о пиаре на скандале с отравлением Продюсер Бари Алибасов прокомментировал слова о том, что история с его отравлением была спектаклем ради пиара.

Общество Уровень воды в иркутском Тулуне снизился почти до 13 метров Уровень воды в пострадавшем от паводка городе Тулун Иркутской области за последние два часа понизился на 21 см, сообщается на сайте администрация города.

Музыка Мариинский театр выступит в Баден-Бадене С 6 по 9 июля Мариинский театр представит в Баден-Бадене трехдневную концертную программу.

Общество Организаторы извинились за нашумевший фрагмент постановки со сцены Тавриды Организаторы заявили, что фрагмент постановки был не согласован с фестивалем Оргкомитет фестиваля "Территория", который является организатором смены "Год театра" на форуме "Таврида", пообещал впредь тщательнее подходить к подбору преподавателей для образовательных программ.

Экономика Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России Чем занялись бывшие операторы азартных игр в России 1 июля исполнится десять лет запрету в России казино и игровых автоматов за пределами специально выделенных зон.

Политика Трамп разыграл саудовского принца на G20 Президент США Дональд Трамп разыграл наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Сальмана во время саммита G20 в Японии.

Наука Установлено число жертв Тунгусского метеорита Для установления числа погибших в результате падения Тунгусского метеорита специалисты НАСА изучили более 700 рассказов очевидцев.

Шоу-бизнес Решетова порассуждала о поле будущего ребенка Решетова высмеяла догадки подписчиц в Instagram. Она продемонстрировала живот и заявила, что по его форме невозможно узнать пол ребенка.

Политика Беглов сдал подписи для участия в выборах губернатора Петербурга Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов в субботу, 29 июня, сдал в госизбирком документы для регистрации кандидатом на выборы.