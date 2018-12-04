Футбол

Месси впервые с 2006 года не попал в тройку лучших футболистов мира
Газета.Ru
16:19

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси впервые с 2006 года оказался вне тройки лучших футболистов мира, сообщает "Советский спорт". Месси занял лишь пятую строчку в голосовании, по итогам которого определяется обладатель "Золотого мяча".
Газета.Ru16:19

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Месси впервые с 2006 года не попал в тройку лучших футболистов мира

Газета.Ru16:19

«Золотой мяч». Месси впервые с 2006 года оказался вне тройки лучших футболистов мира

Sport24.ru16:03

Месси впервые с 2006 года не попал в тройку в голосовании за обладателя «Золотого мяча»

Спорт-Экспресс15:38

Месси впервые с 2006 года не попал в тройку в голосовании за «Золотой мяч»

Чемпионат16:20

Месси впервые с 2006 года не вошел в тройку претендентов на «Золотой мяч»

ТАСС13:29

Месси не попал в число номинантов на «Золотой мяч»

Национальная служба новостей13:08

Месси впервые за 12 лет не вошел в тройку претендентов на «Золотой мяч»

Sports.ru15:53
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Футбол

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