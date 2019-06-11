Футбол

Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом мираMetaratings вчера в 12:29

Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Неймар («ПСЖ») составили тройку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Состояние Месси составляет 127 миллионов долларов, и он возглавляет рейтинг.
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Месси опять обогнал Роналду: Forbes опубликовал список самых богатых спортсменов планеты

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Forbes назвал список самых высокооплачиваемых спортсменов 2019 года

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Месси признан самым высокооплачиваемым спортсменом мира

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Самые высокооплачиваемые спортсмены мира — 2019. Рейтинг Forbes

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Месси, Роналду и Неймар — 3 самых высокооплачиваемых спортсмена мира по версии Forbes

Sport24.ruвчера в 12:52
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Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
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Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной

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Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020

В Нижнем Новгороде в рамках отборочного турнира команда Станислава Черчесова победила Кипр – 1:0.
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В Березовском машина насмерть сбила семилетнего мальчика

В Березовском автомобиль Renault Duster сбил семилетнего мальчика, который от полученных травм скончался.
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Мать Голунова отреагировала на его освобождение

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Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище

Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
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Армия и оружие

Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России

Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
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Комиссар СЕ по правам человека отправится в Крым

Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
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Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке

Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
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В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
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Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
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Португальский футболист, выступающий за итальянский клуб «Ювентус» и сборную Португалии, в составе которой стал чемпионом Европы 2016 года. Лучший бомбардир в истории клуба «Реал Мадрид» и сборной Португалии, а также рекордсмен по количеству сыгранных за неё матчей. С 2008 года капитан сборной Португалии. Считается одним из лучших футболистов 2000-2010-х годов. Признан Португальской футбольной федерацией лучшим игроком в истории португальского футбола. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов всех времён. Единственный в истории футболист, выигравший чемпионаты Англии, Испании и Италии.
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