Футбол
Месси назван самым высокооплачиваемым спортсменом мираMetaratings вчера в 12:29
Лионель Месси («Барселона»), Криштиану Роналду («Ювентус») и Неймар («ПСЖ») составили тройку самых высокооплачиваемых спортсменов по версии Forbes. Состояние Месси составляет 127 миллионов долларов, и он возглавляет рейтинг.
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Месси, Роналду и Неймар - самые высокооплачиваемые спортсмены мира, Серена Уильямс - 63-я
Спорт-Экспрессвчера в 11:00
Месси, Роналду и Неймар — 3 самых высокооплачиваемых спортсмена мира по версии Forbes
Sport24.ruвчера в 12:52
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Сборная России обыграла Кипр в отборе на Евро-2020
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В Березовском машина насмерть сбила семилетнего мальчика
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Глава Дагестана пообещал не отдавать ни пяди территории Дагестана
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Иньеста представил PES 2020 с Роналдинью и Месси на обложке
Обновлено вчера в 22:05
Происшествия
Крупный пожар в Красноярском крае локализован
Пожарный удалось локализовать на всей площади – 20 тысяч квадратных метров, — штабеля леса, загоревшиеся в на территории промбазы в поселке Таежный Богучанского района Красноярского края.
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Армия и оружие
Первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России
Директор Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Альберт Баков сообщил, что первая партия пистолетов «Удав» поступила на вооружение армии России.
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«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева
Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо».
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Комиссар Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович посетит Крым.
Обновлено вчера в 23:06
Авто
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Обновлено вчера в 23:24
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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
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В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
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Украина потребовала в Гааге разрешение на добычу газа в Черном море
Представляющая Украину на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала предоставить право Киеву добывать газ в Черном море.
Обновлено вчера в 17:23
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23 мая ФСБ задержала в Волгоградской области организатора покушения на губернатора.
Обновлено 10 июня в 11:44
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Uber запустит воздушное такси в Мельбурне
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В сторис своего Instagram светская львица выкладывает ролики с вечеринок, на которых звучат хиты Энрике Иглесиаса и Джорджа Майкла.
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