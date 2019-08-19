Футбол

Месси восстановился после травмыSoccer.ru 01:04

Форвард «Барселоны» Лионель Месси сегодня приступит к тренировкам в общей группе. 32-летний аргентинец полностью восстановился после травмы икроножной мышцы.
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