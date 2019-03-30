Футбол
Месси восстановился от травмы и готов сыграть с «Эспаньолом»Матч ТВ 07:24
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что нападающий команды Лионель Месси c большой долей вероятности сможет сыграть против «Эспаньола» в матче 29-го тура примеры.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Экономика
Правительство выделило 700 млн рублей на муниципальные библиотеки
Правительство России одобрило распределение в 2019 году 700 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:48
Общество
Станет легче: в России отменен этот налог
Все, что не относится к данным категориям, включается в понятие движимого имущества, которое теперь не облагается налогами.
Обновлено в 04:50
Политика
Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово
Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни
Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие
В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю
Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Футбол
Динамо — Локомотив 0:1 (2-й тайм)
Обновлено в 07:54
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве
Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
Обновлено в 07:25
Спорт
Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России
Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Политика
Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам
Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Происшествия
Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове
Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Политика
Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год
Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол
«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ
Обновлено в 07:43
Политика
Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука
Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих
Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым
Обновлено вчера в 02:47
Политика
Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского
Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия
В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя
В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Мария Максакова разнесла свою мать
Российская и украинская певица Мария Максакова раскритиковала свою знаменитую мать актрису Людмилу Максакову.
Обновлено в 03:56
Экономика
Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114
Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Политика
Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Общество
Штормовой ветер сорвал крыши и балконы в Архангельске
Штормовой ветер обрушился на Архангельск и Северодвинск в ночь на 30 марта. Местные жители делились фотографиями в соцсетях.
Обновлено в 04:38
Происшествия
Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео
ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Политика
Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»
Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Обновлено в 06:07
Происшествия
Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву
Водителя Mercedes Gelandewagen Муслима Джамбекова, устроившего в Москве ДТП с двумя погибшими, привезли из Грозного в столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 01:57
Энергетика
Козак не опасается роста цен на топливо
Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Культура
Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины
Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Общество
Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ
Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика
Минпромторг хочет отменить обязательные техоперации для локализации автопроизводства в РФ
Минпромторг хочет отменить обязательные техоперации для локализации автоконцернами производства в России, рассказал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов на сессии по развитию автопрома в рамках Красноярского экономического форума.
Обновлено в 06:19
Финансы
На Западе заметили начатую Россией «дедолларизацию» и скупку золота
На Западе заметили начатую правительством России и ЦБ «дедолларизацию». Проводимые мероприятия привели к увеличению закупок золота.
Обновлено в 05:39