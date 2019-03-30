Футбол

Месси восстановился от травмы и готов сыграть с «Эспаньолом»Матч ТВ 07:24

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде сообщил, что нападающий команды Лионель Месси c большой долей вероятности сможет сыграть против «Эспаньола» в матче 29-го тура примеры.
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Месси восстановился от травмы и готов сыграть с «Эспаньолом»

Матч ТВ07:24

Месси восстановился и готов сыграть в матче против «Эспаньола»

Sport24.ru06:31

Эрнесто Вальверде: «Барселона» должна внимательно отнестись к состоянию Месси

Советский спорт07:06

Месси восстановился от травмы и готов сыграть с «Эспаньолом»

Sportbox.RU07:24
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Автоматически обработано 7297 источников, обновлено в 08:19, Ашберн
Экономика

Правительство выделило 700 млн рублей на муниципальные библиотеки

Правительство России одобрило распределение в 2019 году 700 млн рублей на создание модельных муниципальных библиотек в рамках национального проекта «Культура», сообщается на сайте правительства.
Обновлено в 04:48
Общество

Станет легче: в России отменен этот налог

Все, что не относится к данным категориям, включается в понятие движимого имущества, которое теперь не облагается налогами.
Обновлено в 04:50
Политика

Вучич сравнил признание Крыма российским и ситуацию с Косово

Белград не может признать Крым территорией России, поскольку это бы поставило под угрозу разрешение ситуации с Косово.
Обновлено вчера в 23:23
Общество

Посол Австралии в России рассказал о роли Москвы в его жизни

Посол Австралии Петер Теш, который в марте завершил миссию в Москве, рассказал, что этот месяц и российская столица играют магическую роль в его жизни.
Обновлено в 05:53
Армия и оружие

В Крыму призвали пересмотреть конвенцию Монтре по Черному морю

Конвенция Монтре от 1936 года определяет режим черноморских проливов Босфор и Дарданеллы.
Обновлено в 06:02
Футбол

Динамо — Локомотив 0:1 (2-й тайм)

Обновлено в 07:54
Происшествия

Геймеру дали 20 лет тюрьмы за пранк со смертельным исходом

Обновлено в 07:05
Шоу-бизнес

Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве

Певица Лайма Вайкуле высказалась о суррогатном материнстве, пишет издание "Суть событий".
Обновлено в 07:25
Спорт

Логинов победил в гонке преследования на чемпионате России

Александр Логинов выиграл гонку преследования на чемпионате России по биатлону в Тюмени.
Обновлено в 05:51
Политика

Трамп сократит прямую поддержку центральноамериканским странам

Президент США Дональд Трамп отдал указание сократить прямую поддержку странам так называемого северного треугольника: Сальвадору, Гондурасу и Гватемале, сообщил телеканал ABC News.
Обновлено в 00:58
Происшествия

Часть стены жилого многоквартирного дома обрушилась в Саратове

Часть кирпичной стены многоквартирного четырёхэтажного жилого дома обрушилась в Саратове.
Обновлено в 06:29
Политика

Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год

Президент России Владимир Путин подал декларацию о доходах за 2018 год.
Обновлено вчера в 12:54
Футбол

«Енисей» в меньшинстве сыграл с «Рубином» вничью в РПЛ

Обновлено в 07:43
Политика

Саакашвили пошутил про отказ от жевания галстука

Ранее Саакашвили пояснил, почему во время телевизионного эфира на фоне конфликта в Южной Осетии в 2008 году жевал галстук.
Обновлено вчера в 22:03
Общество

ЦРУ допустило ошибку в рекламе, призывающей на службу русскоговорящих

Пользователи соцсетей обратили внимание на ошибку, которую допустили создатели рекламного плаката для Центрального разведывательного управления США.
Обновлено в 01:35
Происшествия

Сбежавший из воинской части в Тверской области солдат найден мёртвым

Обновлено вчера в 02:47
Политика

Охлобыстин ответил Шарию за ролики про Зеленского

Актёр Иван Охлобыстин ответил на обвинения украинского блогера Анатолия Шария, что ролики с его и Михаила Пореченкова участием были проплачены.
Обновлено вчера в 20:03
Происшествия

В Казани в отделе полиции обнаружили тело следователя

В Казани в отделе полиции "Сафиуллина" обнаружено тело следователя.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес

Мария Максакова разнесла свою мать

Российская и украинская певица Мария Максакова раскритиковала свою знаменитую мать актрису Людмилу Максакову.
Обновлено в 03:56
Экономика

Правительство выделит ОАК 2,22 млрд рублей для производства Ил-114

Правительство России инвестирует 2,22 млрд рублей в Объединённую авиастроительную корпорацию для финансирования производственной инфраструктуры и обслуживания самолётов Ил-114-300.
Обновлено в 07:48
Политика

Telegraph: Мэй намерена провести еще одно голосование по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй намерена провести четвертое голосование по Brexit. Об этом сообщает The Telegraph.
Обновлено в 08:03
Общество

Штормовой ветер сорвал крыши и балконы в Архангельске

Штормовой ветер обрушился на Архангельск и Северодвинск в ночь на 30 марта. Местные жители делились фотографиями в соцсетях.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Момент смертельного ДТП на Невском проспекте попал на видео

ДТП произошло на перекрестке Невского и Литейных проспектов утром в субботу, 30 марта.
Обновлено в 05:15
Политика

Эрдоган заявил о намерении Турции решить сирийский вопрос «на поле»

Турция намерена решать сирийский вопрос "на поле", а не за столом переговоров, заявил президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления в Стамбуле.
Обновлено в 06:07
Происшествия

Виновника ДТП на Можайском шоссе доставили из Грозного в Москву

Водителя Mercedes Gelandewagen Муслима Джамбекова, устроившего в Москве ДТП с двумя погибшими, привезли из Грозного в столицу, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
Обновлено в 01:57
Энергетика

Козак не опасается роста цен на топливо

Правительство России не опасается повышения цен на топливо на внутреннем рынке с 1 апреля, заявил в интервью телеканалу "Россия 24" вице-премьер РФ Дмитрий Козак.
Обновлено в 08:13
Культура

Телеведущая Жанна Бадоева отказалась от гражданства Украины

Телеведущая программы «Орел и решка» Жанна Бадоева отказалась от украинского гражданства.
Обновлено вчера в 14:30
Общество

Шведский ученый предложил странам перейти на зимнее время вслед за РФ

Странам Европы следует выбрать зимнее время в качестве постоянного, как ранее это сделала Россия.
Обновлено вчера в 23:30
Экономика

Минпромторг хочет отменить обязательные техоперации для локализации автопроизводства в РФ

Минпромторг хочет отменить обязательные техоперации для локализации автоконцернами производства в России, рассказал замглавы Минпромторга РФ Александр Морозов на сессии по развитию автопрома в рамках Красноярского экономического форума.
Обновлено в 06:19
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На Западе заметили начатую Россией «дедолларизацию» и скупку золота

На Западе заметили начатую правительством России и ЦБ «дедолларизацию». Проводимые мероприятия привели к увеличению закупок золота.
Обновлено в 05:39
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Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
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Испанский футболист и футбольный тренер. Выступал на позиции нападающего. В настоящее время - главный тренер клуба «Барселона».
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