Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»ProstoProSport 15:29

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, получивший повреждение в матче чемпионата Испании с «Валенсией», вошел в заявку каталонского клуба на первый матч полуфинального противостояния Кубка Испании против мадридского «Реала». Всего в шорт-листе «Барселоны» 19 футболистов.

Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»

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