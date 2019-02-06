Месси включён в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»RT на русском вчера в 15:39

Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси включён в заявку команды на полуфинальный матч Кубка Испании по футболу с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в Twitter.

Месси включён в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»

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