Футбол
Месси включён в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»RT на русском вчера в 15:39
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси включён в заявку команды на полуфинальный матч Кубка Испании по футболу с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в Twitter.
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Месси сам решит, будет ли он играть в ближайшем матче против «Реала»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:30
Месси вошел в список игроков «Барселоны», которые готовятся к матчу с «Реалом»
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Месси попал в список 19 игроков «Барселоны», которые могут сыграть с «Реалом»
Sport24.ruвчера в 14:53
Автоматически обработано 7220 источников, обновлено в 07:30, Ашберн
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Компания Volkswagen представила обновленное семейство Passat — модернизированные седан и универсал покажут на автосалоне в Женеве в марте.
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Джим Керри сыграет Воланда в мюзикле «Мастер и Маргарита»
Американский актер Джим Керри сыграет Воланда в российском мюзикле «Мастер и Маргарита».
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Facebook разрешил удалять отправленные сообщения в чатах
В мессенджере Facebook появилась функция, позволяющая удалять отправленные сообщения в чатах.
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В Екатеринбурге задумались об экономии на питании школьников
Обновлено в 06:56
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Янукович заявил о возможности покушения на него
Бывший президент Украины Виктор Янукович заявил о возможности покушения на него и других украинских политиков.
Обновлено в 06:33
Политика
Российский учебник по экономике запретили из-за недостатка патриотизма
Российский учебник «Экономика» для 10–11-х классов был исключен из федерального перечня учебников из-за отсутствия материалов, «формирующих у обучающихся чувство гордости за страну, сопричастности к происходящему».
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Эксперты iFixit доказали, что смартфоны нельзя сушить в рисе
Эксперты смогли доказать, что сушка смартфона в рисе не приносит пользы. Дело в том, что рис не может впитать в себя всю имеющуюся жидкость.
Обновлено вчера в 09:02
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BMW рассказала о зимних испытаниях электрического кроссовера BMW iNext
В целом баварская компания до 2025 года намерена предложить своим клиентам 12 полностью электрических моделей, которые способны проехать на одном заряде до 700 км.
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Названы десять претендентов на титул лучшего в мире автомобиля
Обновлено в 07:10
Гаджеты
Создатель умной колонки «Яндекс.Станция» перешел на работу в Сбербанк
Директор по экспериментальным продуктам «Яндекса» и создатель умной колонки «Яндекс.Станция» Константин Круглов перешел на работу в Сбербанк.
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Обновлено в 06:13
Авто
Aston Martin покажет в Женеве электрический кроссовер Lagonda
Британская марка Aston Martin опубликовала тизер на новый электрический кроссовер Aston Martin Lagonda All-Terrain, который официально представят публике в рамках ближайшего автосалона в Женеве.
Обновлено в 05:03
Общество
Власти Саратова проверят данные о принуждении учителей к уборке снега
В Саратове муниципальные власти проверят сообщение о принудительном участии учителей школы № 78 в уборке снега.
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Гонки этапа КМ по биатлону в Канаде сократят из-за морозов
Погодные условия уже не в первый раз в нынешнем сезоне мешают полноценному проведению гонок Кубка мира по биатлону.
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Суд в Орле приговорил датчанина из «Свидетелей Иеговы» к шести годам
Гражданин Дании Деннис Кристенсен приговорен к шести годам колонии по обвинению в экстремизме.
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Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам
В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00
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Apple сменит вице-президента по розничным продажам
Apple в апреле сменит старшего вице-президента по розничным продажам, говорится на сайте компании.
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Технологии
«Яндекс» потратит на партнеров «Облака» 100 млн рублей
В рамках программы сервисные партнеры «Яндекса» смогут получить 50% суммы, которую их тратят на облачные сервисы «Яндекса», а технологические партнеры — гранты на тестирование «Облака» в размере 20 тысяч рублей и 50-процентную скидку от расходов за первые два месяца платного пользования «Облаком».
Обновлено в 03:12
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
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Происшествия
Отец Децла высказался о результатах экспертизы на наркотики
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