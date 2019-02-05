Футбол
Месси вошел в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»ProstoProSport вчера в 15:29
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси, получивший повреждение в матче чемпионата Испании с «Валенсией», вошел в заявку каталонского клуба на первый матч полуфинального противостояния Кубка Испании против мадридского «Реала». Всего в шорт-листе «Барселоны» 19 футболистов.
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Месси вошел в список игроков «Барселоны», которые готовятся к матчу с «Реалом»
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Мадрид сумеет остановить полубольного Месси. Прогнозы на матч «Барселона» — «Реал»
Sport24.ruвчера в 16:45
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено вчера в 23:54, Ашберн
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