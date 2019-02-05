Футбол
Месси включён в заявку «Барселоны» на матч с «Реалом»RT на русском вчера в 15:39
Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси включён в заявку команды на полуфинальный матч Кубка Испании по футболу с мадридским «Реалом». Об этом сообщает пресс-служба каталонского клуба в Twitter.
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Месси сам решит, будет ли он играть в ближайшем матче против «Реала»
Спорт БИЗНЕС Onlineвчера в 13:30
Мадрид сумеет остановить полубольного Месси. Прогнозы на матч «Барселона» — «Реал»
Sport24.ruвчера в 16:45
Месси вошел в список игроков «Барселоны», которые готовятся к матчу с «Реалом»
Спорт-Экспрессвчера в 16:10
Автоматически обработано 7219 источников, обновлено в 04:30, Ашберн
Общество
Отец Децла попросил прощения у умершего сына
Обновлено в 02:10
Происшествия
Следствие попросило продлить арест Мамаева и Кокорина
В Тверской суд Москвы поступили материалы следствия с ходатайством о продлении ареста хавбеку «Краснодара» Павлу Мамаеву и форварду «Зенита» Александру Кокорину.
Обновлено 01 февраля в 09:51
Происшествия
СКР объявил в розыск двоих подозреваемых по делу Арашуковых
Следственный комитет России объявил в розыск двух руководителей филиалов газораспределительных компаний по делу о хищении газа "Газпрома" на 30 млрд руб. Это и.о. исполнительного директора АО "Буденновскгазпромбытсервис" Уали Евгамуков и исполнительный директор филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Невинномысске Умар Калмыков, сообщило следствие.
Обновлено в 01:21
Авто
Volkswagen представил обновленный Passat для Европы
О доработках шасси (семейство построено на модульной платформе MQB) не сообщается, но известно, что Volkswagen Passat снабдили набором более умных водительских ассистентов.
Обновлено в 02:26
Хоккей
Александр Овечкин стал лучшим российским бомбардиром в истории НХЛ
Обновлено вчера в 19:50
Музыка
Опубликован последний клип Децла
В сети на YouTube-канале Detsl aka Le Truk опубликовано последнее видео рэпера Кирилла Толмацкого (Децла).
Обновлено в 04:14
Интернет
В мессенджере Facebook появилась функция удаления сообщений
С сегодняшнего дня в мессенджере соцсети Facebook введена функция удаления сообщений. Она доступна в течение десяти минут после их отправки.
Обновлено вчера в 13:43
Общество
Скончался корреспондент НТВ Юрий Кучинский
В возрасте 42 лет умер корреспондент НТВ Юрий Кучинский. Об этом 5 февраля сообщила пресс-служба телеканала.
Обновлено вчера в 17:54
Космос
Автомобиль Tesla продолжает свой полет в космосе
Компания Илона Маска SpaceX запустила в космос спортивный электрокар Tesla Roadster ровно год назад, 6 февраля 2018 года.
Обновлено в 01:24
Армия и оружие
Два корабля ВМС США столкнулись у побережья страны
Ракетный крейсер «Лейте Галф» и сухогруз «Роберт Пири» американских ВМС столкнулись у юго-восточного побережья США, сообщила пресс-служба Военно-морских сил в Twitter.
Обновлено вчера в 21:53
Происшествия
В Азербайджане после землетрясения продолжаются подземные толчки
Ранее республиканский сейсмологический центр сообщил, что сила подземных толчков в эпицентре землетрясения на севере Азербайджана составила 6 баллов, а в близлежащих регионах — 5,3 балла.
Обновлено в 01:55
Политика
Медведев уволил главу «Автодора»
Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил Сергея Кельбаха от должности председателя правления государственной компании "Российские автомобильные дороги" ("Автодор"), сообщили в пресс-службе кабмина.
Обновлено в 00:45
Транспорт
В метро Москвы назвали самые популярные маршруты
В Московском метрополитене назвали самые популярные маршруты, которые выбирают москвичи и гости столицы, пользуясь мобильным приложением «Метро Москвы», сообщается на портале мэра столицы.
Обновлено в 00:48
Кино
«Яндекс» запустит сериалы собственного производства
Как сообщила Ольга Филипук, директор по развитию медиасервисов «Яндекса», компания готова запустить собственные фильмы, сериалы, а также шоу различных жанров.
Обновлено в 02:55
Культура
Вручение «Оскаров» пройдет без ведущего впервые за 30 лет
Обновлено в 01:17
Театры
Джим Керри может сыграть в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита»
Знаменитый американский актёр Джим Керри может сыграть роль Воланда в петербургском мюзикле «Мастер и Маргарита».
Обновлено в 03:04
Происшествия
Отец Децла прокомментировал данные о результатах экспертизы
Обновлено вчера в 21:41
Общество
В Госдуме предложили ввести налоговый вычет на автомобили
Госдума запланировала в среду, 6 февраля, рассмотреть в первом чтении законопроект «О внесении изменений в статью 220 части второй Налогового кодекса Российской Федерации», предлагающий ввести налоговый вычет на автомобили для жителей Дальневосточного федерального округа, приобретающих транспортные средства за рубежом для личных и семейных нужд.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Депутаты от оппозиции подали в суд на власти Москвы из-за реагентов
Московские муниципальные депутаты Илья Яшин, Константин Янкаускас и Юлия Галямина подали в Тверской суд иск к департаменту ЖКХ Москвы.
Обновлено в 03:01
Экономика
«Ростелеком» прорабатывает идею сбора биометрических данных через МФЦ
«Ростелеком» обсуждает возможность сбора биометрических данных россиян в многофункциональных центрах (МФЦ), сообщили «РИА Новости» в госкомпании.
Обновлено в 02:24
Происшествия
В Хабаровском крае сошли с рельсов около 30 вагонов с углем
Около 30 вагонов с углем сошли с рельсов на участке Байкало-Амурской железной дороги в Верхнебуреинском районе Хабаровского края, пути повреждены, сообщается на сайте управления МЧС по региону.
Обновлено вчера в 18:43
Политика
В МЧС предложили создать «спасательный спецназ»
В МЧС предлагают реформировать спасательные подразделения ведомства в «спасательный спецназ».
Обновлено в 03:46
Общество
Путин подарил щенка больной аутизмом девочке из Приморья
Президент России Владимир Путин подарил щенка золотистого ретривера больной аутизмом Веронике из Приморья.
Обновлено в 01:49
Авто
Skoda показала салон нового кроссовера Kamiq
Компания Skoda опубликовала первое изображение салона своего нового компактного кроссовера Kamiq для Европы.
Обновлено в 03:10
Общество
Роскачество дало рекомендации по выбору утюга
Роскачество дало рекомендации по выбору парового утюга и уходу за ним в преддверии дня рождения этого бытового прибора, который отмечается 10 февраля.
Обновлено в 00:00
Армия и оружие
В Плесецке провели пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Ярс»
На космодроме Плесецк проведен учебно-боевой пуск межконтинентальной баллистической ракеты РС-24 "Ярс", задачи выполнены в полном объеме, сообщили в Минобороны России.
Обновлено в 04:20
Авто
Джорджетто Джуджаро покажет в Женеве электрический супер-кросс
Компания GFC Style, основанная знаменитым итальянским дизайнером Джорджетто Джуджаро и его сыном Фабрицио, привезет на Женевский автосалон электрический супер-кросс.
Обновлено вчера в 11:26
Происшествия
Полицейские попались на массовой продаже водительских прав таксистам
В подмосковной Балашихе сотрудники ГИБДД незаконно выдавали водительские удостоверения гражданам, в том числе иностранцам, которые фактически не сдавали экзамены.
Обновлено в 04:00