Футбол
Месси вернулся в общую группу «Барселоны»Sports.ru 09:36
Футболисты «Барселоны» возвращаются в клуб после перерыва на матчи сборных. Сегодня в общей группе каталонцев тренировались девять игроков, среди которых был форвард Лионель Месси.
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Автоматически обработаны 7294 источника, обновлено в 14:45, Ашберн
Наука
На Большом адронном коллайдере открыли новые частицы
Обновлено в 06:24
Происшествия
Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб
Экипаж вертолета Ми-8 Минобороны Казахстана, потерпевшего крушение на юге страны, погиб, сообщил президент страны Касым-Жомарт Токаев.
Обновлено в 12:16
Армия и оружие
Военный прокурор Украины обещает ВСУ конфискованные российские ракеты
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман поблагодарил генерального прокурора Юрия Луценко, главного военного прокурора Анатолия Матиоса, службу безопасности Украины, таможенников и руководство морпорта за выявление и конфискацию 36 российских ракет класса «земля — воздух» зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора».
Обновлено в 08:26
Общество
Скончался дважды Герой Советского Союза космонавт Быковский
Космонавт, дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский умер на 85-м году жизни.
Обновлено в 12:29
Общество
Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»
Обновлено вчера в 17:00
Шоу-бизнес
Британский таблоид высмеял Волочкову за неумелый фотошоп
Британский таблоид составил рейтинг знаменитостей, которые не умеют пользоваться фотошопом, в него вошла известная российская балерина Анастасия Волочкова.
Обновлено в 08:13
Общество
Мексиканская Interjet приготовилась отказаться от российских SSJ100
Мексиканская авиакомпания Interjet может отказаться от эксплуатации российских самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ100) и вернуть их обратно производителю — подконтрольной Объединенной авиастроительной корпорации компании «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС).
Обновлено в 11:11
Политика
Лукашенко уволил губернатора после посещения коровника
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
СМИ опубликовали фото с места гибели российских военных в Сирии
«Новая газета» опубликовала фотографии автомобиля «УАЗ», в котором, по ее данным, ехали российские военные, убитые в Сирии в феврале.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Трамп потребовал от России уйти из Венесуэлы
Президент США Дональд Трамп в среду заявил, что Россия должна покинуть территорию Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.
Обновлено в 11:55
Политика
В Екатеринбурге госпитализировали Геннадия Бурбулиса
Экс-госсекретаря РСФСР Геннадия Бурбулиса госпитализировали в Екатеринбурге. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ельцин-центра.
Обновлено в 13:43
Политика
Стало известно, когда Дворкович уехал из России
Накануне в российских СМИ появилась информация о том, что бывший министр открытого правительства Михаил Абызов, которого накануне задержали по подозрению в крупном хищении и организации ОПГ, оказался в России по приглашению Аркадия Дворковича – якобы Абызов прилетел из Италии на вечеринку в честь дня рождения бывшего вице-премьера.
Обновлено в 12:46
Футбол
УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА "Новости".
Обновлено в 14:10
Политика
Порошенко не исключил переговоров с Путиным
Президент Украины Петр Порошенко заявил о возможности двусторонних переговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:11
Гаджеты
Всё что вы хотели знать про Samsung Galaxy Fold
Обновлено в 09:20
Авто
В немецком издании Stern назвали будущего преемника Lada 4х4
Выросший в размерах Lada 4х4 Vision может быть полноценным преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 12:29
Политика
«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»
«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Шоу-бизнес
Божена Рынска впервые сообщила о наследстве Малашенко
Вдова одного из основателей НТВ Игоря Малашенко Божена Рынска в интервью Ксении Собчак рассказала, что после самоубийства мужа она ничего не получила от него по наследству.
Обновлено в 10:49
Политика
Евросоюз запретит одноразовую пластиковую посуду к 2021 году
Евросоюз запретит к 2021 году продажу одноразовой пластиковой посуды, говорится в сообщении Европарламента на основе голосования пленарной сессии ЕП по соответствующему законопроекту.
Обновлено в 13:21
Гаджеты
В России выпустили кнопочный телефон-слайдер за 2500 рублей
Телефон выпускается в двух цветах корпуса - синем и черном. Стоит девайс 2490 рублей, пишет «Российская газета».
Обновлено в 12:33
Политика
Путин отодвинул сотрудника службы безопасности
В Сети появилось видео, на котором президент России Владимир Путин во время встречи с участниками Универсиады отодвинул сотрудника службы безопасности, чтобы пообщаться со спортсменами.
Обновлено в 11:57
Общество
Врачи роддома в Башкирии рассмеялись над отчетом о своих зарплатах
Обновлено вчера в 12:46
Происшествия
Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»
В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Политика
Суд в Литве приговорил экс-министра обороны СССР к десяти годам тюрьмы
Приговоры Одним из первых приговоры озвучили бывшему министру обороны СССР Дмитрию Язову и экс-офицеру КГБ Михаилу Головатову, их приговорили заочно к 10 и 12 годам тюрьмы соответственно.
Обновлено в 10:13
Наука
Запущена фабрика сверхтяжелых элементов
Пресс-служба Министерства науки и высшего образования России сообщила о торжественном запуске экспериментальной установки Циклотрона ДЦ-280 или Фабрики сверхтяжелых элементов.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании
Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес
Александр Стефанович рассказал о разводе с Аллой Пугачевой
Известный кинорежиссер Александр Стефанович рассказал в одном из интервью о разводе с Аллой Пугачевой.
Обновлено в 03:34
Общество
Кировский областной суд признал незаконной плату за мусор «с квадрата»
На обжалование приговора у правительства есть месяц Кировский областной суд признал недействительным решение Министерства энергетики и ЖКХ Кировской области о начислении платы за вывоз ТКО "с квадрата".
Обновлено в 10:45