Футбол

Месси вернулся в общую группу «Барселоны»Sports.ru 09:36

Футболисты «Барселоны» возвращаются в клуб после перерыва на матчи сборных. Сегодня в общей группе каталонцев тренировались девять игроков, среди которых был форвард Лионель Месси.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси и Суарес вернулись в общую группу «Барселоны»

Спорт-Экспресс09:29

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе

РИА Новости09:06

Месси вернулся в общую группу «Барселоны»

Sports.ru09:36

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Матч ТВ08:08

Месси и Суарес вернулись к тренировкам в общей группе «Барселоны»

Sportbox.RU08:07

Месси вернулся в расположение «Барселоны» и провёл утреннюю тренировку

Евро-футбол.ру08:31

Месси и Суарес возобновили тренировки в общей группе «Барселоны»

Бомбардир.ру08:43
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 13:10, Ашберн
Политика

«Нафтогаз»: «Газпром» получил от Дании отказ по «Северному потоку — 2»

«Газпром» получил очередной отказ в Дании относительно маршрута «Северного потока — 2», — говорится в Twitter компании.
Обновлено в 11:35
Происшествия

Экипаж разбившегося в Казахстане военного вертолета погиб

Обновлено в 12:16
Политика

Медведев назвал самые слабые регионы России

Государство должно принять меры для выравнивания социально-экономического развития регионов, поскольку условия жизни в субъектах могут отличаться друг от друга в несколько раз, заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Обновлено в 10:26
Общество

Умер космонавт Валерий Быковский

Обновлено в 12:32
Футбол

Игнатьев опроверг подписание нового контракта с «Краснодаром»

Нападающий «Краснодара» Иван Игнатьев опроверг информацию о подписании нового контракта с клубом, которая ранее была опубликована на официальном сайте команды.
Обновлено в 07:01
Армия и оружие

Бывший украинский военный передал ДНР тысячи секретных документов

Бывший военнослужащий украинской армии Юрий Аушев передал спецслужбам самопровозглашенной ДНР секретные документы ВСУ, сообщил журналистам представитель МГБ республики Михаил Попов.
Обновлено в 05:45
Политика

В Совфеде заявили, что Россия не согласна на полумеры ПАСЕ

Напомним, что ранее генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил о необходимости сохранить членство России в ПАСЕ.
Обновлено в 11:41
Происшествия

Суд арестовал экс-министра Михаила Абызова на два месяца

Обновлено в 12:39
Общество

Дальнобойщики протестуют в Кировском районе против системы «Платон»

Обновлено в 07:42
Политика

Зеленский ответил Вакарчуку пародией на Тимошенко

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский ответил на призыв певца Святослава Вакарчука голосовать «не по приколу», опубликовав фотографию с хот-догом.
Обновлено в 08:54
Политика

Трамп заявил, что Россия должна убраться из Венесуэлы

Дональд Трамп считает, что Россия должна уйти из Венесуэлы, сообщают журналисты американского президентского пула.
Обновлено в 12:29
Политика

МИД назвал манипуляцией приговор маршалу Язову в Литве

«Попытки властей подтасовать очевидные факты при помощи судебных манипуляций лишь отражают деструктивный курс нынешнего руководства Литвы в отношении России», — заявили в МИД.
Обновлено в 12:55
Авто

Daimler продаст 50% доли Smart китайской Geely

Обновлено в 05:07
Здоровье

В Таре у местного кота выявили бешенство

Вирус обнаружен в Таре на севере Омской области у домашнего кота. Об этом сообщает региональный Россельхознадзор.
Обновлено в 07:41
Политика

В Сети опубликовали видео с пьяным сыном Порошенко

Обновлено в 12:44
Шоу-бизнес

Божена Рынска дала первое интервью после смерти Игоря Малашенко

Журналистка Божена Рынска дала первое интервью Ксении Собчак после смерти своего супруга медиаменеджера Игоря Малашенко.
Обновлено в 08:37
Общество

Шнуров пожаловался в прокуратуру на продюсера «Ласкового мая»

Обновлено вчера в 17:00
Футбол

«Бавария» заплатила рекордные деньги за еще одного чемпиона мира

Обновлено в 12:51
Кино

В Совфеде выступили против выхода фильма Лунгина про Афганистан 9 Мая

Замглавы комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Морозов выступил за запрет выпуска нового фильма Павла Лунгина в прокат 9 Мая.
Обновлено в 05:22
Шоу-бизнес

Саша Савельева впервые стала мамой

Сегодня стало известно, что солистка группы "Фабрика" родила сына.
Обновлено в 07:59
Происшествия

Провокаторы атаковали ОМОН на митинге в Магасе

Обновлено в 13:01
Политика

Порошенко назвал Путина своим оппонентом

Украинский президент назвал российского коллегу своим главным оппонентом Комментируя для украинских журналистов рейтинги кандидатов в президенты страны, действующий лидер Украины Петр Порошенко назвал своим главным оппонентом российского президента Владимира Путина, передает РИА Новости.
Обновлено вчера в 19:50
Армия и оружие

Индия успешно сбила спутник и назвала себя космической державой

Обновлено в 08:26
Происшествия

В аэропорту «Внуково» начата проверка после звонка о минировании

Сотрудники правоохранительных органов проверяют информацию об угрозе взрыва в аэропорте "Внуково" после анонимного сообщения о минировании, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Обновлено в 11:45
Политика

Россия безвозмездно даст Киргизии $30 млн

Правительство России предоставит Киргизии $30 млн в качестве безвозмездной финансовой помощи для поддержки госбюджета этой страны, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
Обновлено в 09:04
Происшествия

Водителей просят объезжать перекрытую демонстрантами трассу «Кавказ»

В Управлении федеральными дорогами «Кавказ» Росавтодора подтверждают факт перекрытия трассы в Ингушетии и просят водителей объезжать участок на 563-568 километрах через Назрань.
Обновлено в 09:34
Кино

Минкультуры обязало Фонд кино распределять по датам российские кинохиты

У Фонда кино появится новая функция — распределение потенциальных успешных российских фильмов по календарным датам.
Обновлено в 11:48
Авто

В немецком издании Stern назвали будущего преемника Lada 4х4

Выросший в размерах Lada 4х4 Vision может быть полноценным преемником внедорожника Lada Niva.
Обновлено в 12:29
Политика

Медведчук прокомментировал заявление Луценко об уголовном деле

Председатель политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктор Медведчук прокомментировал планы генпрокурора Украины Юрия Луценко возбудить уголовное дело по факту якобы его незаконного пересечения границы вместе с кандидатом в президенты Юрием Бойко.
Обновлено в 11:41
Авто

Стоит ли менять масло в двигателе чаще, чем рекомендует производитель

Многие автовладельцы, относящиеся к своей машине с особым трепетом, не доверяют заводским регламентам и стараются менять моторное масло чаще, чем рекомендуется в мануалах.
Обновлено в 13:03
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Считается одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всеx времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Каталонский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, один из самых титулованных клубов в Испании и в мире. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное