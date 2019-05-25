Футбол
Месси стал обладателем «Золотой бутсы» в шестой разМК-Спорт 04:40
Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси выиграл "Золотую бутсу" - приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-2018/19. Об этом в субботу сообщила пресс-служба испанского клуба. Это третья подряд награда для аргентинского футболиста.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Лионель Месси: «Не думаю о „Золотой бутсе“. Все мысли о том, что произошло в Ливерпуле»
Sportbox.RUвчера в 13:50
Автоматически обработано 7258 источников, обновлено в 10:02, Ашберн
Политика
В МИД отреагировали на решение трибунала по делу украинских моряков
В российском МИД прокомментировали решение Международного трибунала по морскому праву в отношении инцидента в Керченском проливе.
Обновлено в 07:23
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в квартире на юге Москвы
Пожар в одной из квартир многоэтажного дома на юге Москвы унес жизни двоих человек.
Обновлено в 08:10
Общество
Ученые назвали две ключевые причины супружеских измен
Британские ученые рассказали о двух ключевых причинах супружеских измен.
Обновлено в 05:21
Авто
Кроссовер Hongqi HS5 поможет марке стать массовой
Три года назад концерн FAW начал трансформировать номенклатурную марку Hongqi («Красное знамя»), под которой изначально выпускались лимузины для правящей верхушки, в массовый премиум-бренд для обеспеченной китайской публики.
Обновлено вчера в 14:08
Происшествия
Опубликован снимок подозреваемого по делу о взрыве в Лионе
В эфире французского телеканала BFMTV показали кадры, на которых запечатлен возможный виновник взрыва в Лионе, в результате которого пострадали 13 человек.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Немецкий гонщик умер после аварии на трассе
Обновлено вчера в 16:12
Авто
Компания Suzuki «подогревает» ажиотаж вокруг кроссовера Vitara Brezza
Компания Suzuki начала продажи спортивной версии бюджетного кроссовера Vitara Brezza — Brezza Sports Limited Edition.
Обновлено вчера в 10:45
Политика
Беглов объявил о планах участвовать в выборах губернатора Петербурга
Выборы главы Санкт-Петербурга должны пройти в единый день голосования 8 сентября, губернатора избирают на пять лет.
Обновлено в 08:00
Хоккей
Россия — Финляндия 0:0 (2-й период)
Обновлено в 08:28
Космос
Появилось видео движения «поезда» спутников Илона Маска
В Нидерландах сняли на видео движение по орбите спутников связи Starlink компании SpaceX Илона Маска; ролик появился в Сети.
Обновлено в 05:39
Спорт
Во время выступления Медведевой в Японии началось землетрясение
Во время выступления российских фигуристок Евгении Медведевой и Алины Загитовой на шоу Fantasy on Ice в Японии, передает "Советский спорт".
Обновлено в 04:09
Происшествия
Несколько школ получили повреждения после землетрясения в Дагестане
Здания шести школ и одного детсада в Буйнакске получили повреждения в результате землетрясения, случившегося накануне в Дагестане.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В Москве задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву
В Москве около памятника Булату Окуджаве на Арбате задержали фотографа «Новой газеты» Викторию Ивлеву, которая стояла в одиночном пикете в поддержку политических заключенных из списка Олега Сенцова.
Обновлено в 07:43
Шоу-бизнес
Тарасов купил иномарку в кредит
Обновлено в 09:38
Шоу-бизнес
Миллионер на пенсии сделал предложение танцовщице топлес в Каннах
Девушка встречается с 63-летним долларовым миллионером Милосом Кентом, и он все сделал красиво — заранее подготовился и пал перед возлюбленной на колено, прямо когда на них были направлены объективы фотографов.
Обновлено вчера в 08:13
Общество
Россияне массово променяли вино на пиво
Россияне стали заменять дорогостоящие алкогольные напитки более дешевыми — пивом и водкой.
Обновлено вчера в 20:49
Политика
Депутат думы Сургута задекларировал 29 квартир и 10 самолетов
Барсов указал в собственности девять земельных участков разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв.м.), жилой дом, 29 квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных самолетов отечественного и иностранного производства, три автомобиля и один экскаватор.
Обновлено вчера в 03:09
Политика
ВЦИОМ: рейтинг доверия Путину снизился до исторического минимума
Личный рейтинг доверия Владимиру Путину за неделю снизился до минимального значения — 31,7%, сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Обновлено вчера в 17:45
Здоровье
Дерматологи рассказали москвичам, как избежать ранних морщин
Москвичам рассказали, как предотвратить ранние признаки старения, передает АГН «Москва» слова заведующего отделом оказания специализированной помощи Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии столичного департамента здравоохранения, врача-дерматовенеролога Дмитрия Серова.
Обновлено в 05:55
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Происшествия
Задержана замглавы УФНС по Ростовской области
В Ростове-на-Дону силовики задержали заместителя начальника УФНС по Ростовской области Ирину Александрову.
Обновлено вчера в 08:46
Наука
В Австралии обнаружены грибы, выделяющие золото
Обнаруженные в Австралии грибки могут превращать соединения золота в чистый металл, который покрывает их поверхность сверкающими наночастицами.
Обновлено в 07:09
Общество
Telegram-аккаунты уральских журналистов попытались взломать
Из Испании пытались взломать аккаунты в социальных сетях известных в медиасреде екатеринбуржцев.
Обновлено в 06:20
Авто
С 2015 года LADA Granta подорожала более чем на 100 тысяч рублей
Обновлено в 01:00
Общество
Учительницу русского языка попросили перестать калечить души детей
В Махачкале мать одиннадцатиклассника раскритиковала учительницу русского языка на последнем звонке.
Обновлено в 09:45
Авто
Робот-доставщик работает без выходных в США. Видео
Обновлено в 02:06