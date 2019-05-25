Футбол

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» в шестой разМК-Спорт 04:40

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси выиграл "Золотую бутсу" - приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-2018/19. Об этом в субботу сообщила пресс-служба испанского клуба. Это третья подряд награда для аргентинского футболиста.
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