Месси стал обладателем «Золотой бутсы» в шестой разМК-Спорт 04:40

Нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси выиграл "Золотую бутсу" - приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-2018/19. Об этом в субботу сообщила пресс-служба испанского клуба. Это третья подряд награда для аргентинского футболиста.

Месси стал обладателем «Золотой бутсы» в шестой раз

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