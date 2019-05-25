Футбол
Месси станет обладателем «Золотой бутсы»Евро-футбол.ру вчера в 17:26
Форвард и капитан "Барселоны" Лионель Месси признан лучшим бомбардиром сезона 2018/19 в европейских чемпионатах. 36 забитых аргентинцем мячей хватило для завоевания им "Золотой бутсы". Эту награду он выигрывает уже шестой раз в своей карьере.
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Происшествия
В Севастополе сгорел дельфинарий
Обновлено в 04:07
Шоу-бизнес
В Сети опубликовано видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
На церемонии присутствовало множество гостей, торжество состоялось в Киеве. В социальных сетях появились кадры праздника.
Обновлено 23 мая в 14:37
Общество
В Башкирии в районных администрациях введут новую должность
По сообщению агентства «Башинформ», в Башкирии в муниципалитетах введут новую должность – заместитель главы администрации по предпринимательству.
Обновлено в 07:50
Политика
Морской трибунал потребовал от России освободить украинских моряков
Международный трибунал по морскому праву требует от России освободить украинских военных моряков и корабли, задержанные в Керченском проливе.
Обновлено в 07:29
Игры
В Steam запустили очередную акцию «Весенняя уборка»
Онлайновый магазин компьютерных игр Steam проводит акцию «Весенняя уборка» в очередной раз.
Обновлено в 04:26
Общество
Новейший круизный лайнер «Петр Великий» спущен на воду
Завод "Лотос" объявил о спуске на воду первого круизного лайнера проекта PV300VD, сообщает Морское инженерное бюро.
Обновлено вчера в 10:20
Политика
Госдеп одобрил продажу оружия арабским странам для «сдерживания» Ирана
Администрация Дональда Трампа приняла решение воспользоваться чрезвычайным правом, разрешив без одобрения Конгресса продажу вооружений Иордании, Саудовской Аравии и Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) для «сдерживания иранской агрессии», сообщил госсекретарь США Майк Помпео.
Обновлено вчера в 18:32
Футбол
Жирков заявил, что «Зенит» предложил ему новый контракт
Контракт Юрия Жиркова с командой истекает летом 2019 года. Ранее Виллаш-Боаш заявил, что ему интересна работа в «Марселе».
Обновлено в 05:17
Наука
В Китае продемонстрировали высокоскоростной поезд на магнитной подушке
Производитель поездов в городе Циндао в настоящее время строит экспериментальный центр и производственный центр для испытания высокоскоростных поездов на магнитной подушке.
Обновлено 23 мая в 05:47
Хоккей
Овечкин мощным приемом отправил американца на скамейку сборной России
Нападающий сборной России Александр Овечкин во время четвертьфинала чемпионата мира против команды США совершил мощный силовой прием.
Обновлено вчера в 02:08
Общество
БДСМ-флешмоб устроили выпускники школы во Владивостоке
Выпускники школы № 74 во Владивостоке устроили флешмоб в БДСМ-костюмах. Об этом 24 мая сообщает портал vl.ru.
Обновлено вчера в 04:21
Кино
Умер Пьер Ате
Скончался в Париже в возрасте 89 лет французский актер Пьер Ате. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
Обновлено в 06:08
Происшествия
Арестованному полковнику ФСБ Черкалину понравилась тюремная каша
Начальник отдела управления "К" службы экономической безопасности ФСБ России полковник Кирилл Черкалин не имеет жалоб на условия содержания в СИЗО.
Обновлено вчера в 11:34
Хоккей
Назван состав сборной России на полуфинал чемпионата мира с финнами
Советский спорт проведет текстовую трансляцию встречи. В другом полуфинале (20:15 мск) сыграют команды Канады и Чехии.
Обновлено в 08:06
Космос
«Двойной» астероид приближается к Земле
Ученые сообщают, что к Земле приближается необычный «бинарный» астероид. Никакой опасности не предвидится, как пишет The Daily Mail.
Обновлено в 03:44
Музыка
Иосиф Пригожин заявил о готовности стать продюсером дочери Алсу
Не остался в стороне и Иосиф Пригожин, который уже высказывался о скандале и победе Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 06:07
Общество
Госдума одобрила новые правила техосмотра
Госдума приняла в третьем и окончательном чтении закон об обязательной фотофиксации техосмотра автомобилей.
Обновлено вчера в 03:10
Происшествия
В Москве пенсионер перевел аферистам более семи миллионов рублей
Мошенники выманили у пенсионера в Москве более семи миллионов рублей под видом оплаты юридических консультаций, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Обновлено в 06:15
Кино
Вышел трейлер фильма «Терминатор: Темные судьбы»
Paramount Pictures представила трейлер фильма "Терминатор: Темные судьбы" (Terminator: Dark Fate).
Обновлено 23 мая в 09:58
Происшествия
В Таиланде произошел взрыв и пожар на контейнеровозе
Обновлено в 05:55
Спорт
Загитова и Медведева пережили землетрясение в Японии
Во время репетиции ледового шоу Fantasy On Ice — 2019 в Токио, в котором приняли участие российские фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева, произошло землетрясение.
Обновлено в 06:56
Политика
Пушков оценил слова главы Генштаба ВСУ о поездке в Крым
Член Совета Федерации Алексей Пушков оценил высказывание начальника Генштаба Вооруженных сил Украины (ВСУ) Руслана Хомчака о поездке девятилетней давности в Крым, где тот увидел много российской атрибутики.
Обновлено в 02:52
Политика
Украинский министр раскритиковал Зеленского за «кацапскую мову»
Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян ответил президенту Владимиру Зеленскому на упреки по поводу оторванности чиновников от современных технологий, а заодно раскритиковал его за использование русского языка.
Обновлено в 08:01
Шоу-бизнес
Татьяна Кравченко победила депрессию после окончания съемок «Сватов»
8. После съемок «Сватов» у Кравченко случилась депрессия Кадр: сериал «Сваты» / телеканал «Россия 1»
Обновлено вчера в 04:03
Политика
Зеленский отменил несколько последних указов Порошенко
Президент Украины Владимир Зеленский отменил несколько указов, подписанных его предшественником Петром Порошенко.
Обновлено вчера в 10:47
Общество
Россиян предупредили о массовых потерях сбережений из-за СМС
Сотрудники банков стали чаще запрашивать у клиентов коды из СМС-сообщений, что может привести к массовым потерям средств.
Обновлено вчера в 01:47
Футбол
«Барселона» и «Валенсия» сыграют в финале Кубка Испании
Барселона и Валенсия сыграют в субботу в финале Кубка Испании.
Обновлено в 00:51
Футбол
СМИ: Игроки «МЮ» недовольны новыми контрактами Янга, Смоллинга и Джонса
Некоторые игроки «МЮ» считают, что Янг, Смоллинг и Джонс не заслуживают своих новых контрактов, учитывая отношение к другим членам команды в последние месяцы.
Обновлено в 07:52
Происшествия
В Дагестане произошло повторное землетрясение
Сейсмологи зарегистрировали в субботу ночью в Дагестане повторное землетрясение магнитудой 2,3. Подземные толчки ощутили в городе Буйнакске, сообщил ТАСС представитель пресс-службы Главного управления МЧС по Республике Дагестан.
Обновлено вчера в 21:44