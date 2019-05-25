Футбол

Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы»ТАСС 02:11

Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси выиграл приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-2018/19 - "Золотую бутсу". Об этом в субботу сообщила пресс-служба испанской команды. Месси стал обладателем награды в третий раз подряд.
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Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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