Футбол
Месси в шестой раз в карьере стал обладателем «Золотой бутсы»ТАСС 02:11
Аргентинский нападающий футбольного клуба "Барселона" Лионель Месси выиграл приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов сезона-2018/19 - "Золотую бутсу". Об этом в субботу сообщила пресс-служба испанской команды. Месси стал обладателем награды в третий раз подряд.
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👑Месси в 6-й раз получит «Золотую бутсу», если Куальярелла не забьет 11 голов «Юве»
Sports.ruвчера в 17:32
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