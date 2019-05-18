Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром ПримерыRT на русском 12:29

Эйбар — Барселона
2 – 2
Матч завершён
Чемпионат Испании, сегодня
Стадион «Мунисипаль де Ипуруа»
Марк Кукурелья
20′
31′
Лионель Месси
32′
Лионель Месси
Иван Рамис
33′
43′
Нелсон Семеду
Пабло де Бласис
44′
Пабло де Бласис
45′
46′
Нелсон Семеду
Мусса Ваг
65′
Серджи Бускетс
Карлес Аленья
Сержи Энрик
Кике Гарсия
66′
73′
Малком
Карлес Перес
Иван Рамис
Серхио Альварес
77′
Хосе Анхель
80′
83′
Жорди Альба
Гонсало Эскаланте
83′
Шарлес Диас
Марк Кардона
85′
Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром испанской Примеры по итогам сезона-2018/19. В активе 31-летнего аргентинца 36 голов в 34 матчах чемпионата.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Советский спорт12:38

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Матч ТВ13:33

🏆Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив рекорд Тельмо Сарры

Sports.ru12:44

Месси повторил рекорд Ла Лиги по числу завоеванных наград лучшему бомбардиру сезона

Sport24.ru12:19

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Спорт-Экспресс13:12

Месси повторил рекорд Сарры и в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Чемпионат12:22

«Эйбар» - «Барселона»: завершение сезона

Все про Спорт рувчера в 14:12
Показать все источники
Автоматически обработано 7246 источников, обновлено в 15:20, Ашберн
Музыка

Победа певца из Нидерландов на «Евровидении» обернулась скандалом

Дункан, между прочим, принес Нидерландам победу, о которой голландцы мечтали целых 44 года!Что касается Сергея Лазарева, представлявшего Россию, то по итогам голосования он занял только третье место.
Обновлено в 14:00
Энергетика

Новак рассказал о переговорах с министром энергетики Саудовской Аравии

Министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что на встрече со своим саудовским коллегой Халидом аль-Фалихом обсудил ситуацию на рынке нефти, вопрос обострения отношений между Саудовской Аравией и Ираном не затрагивался.
Обновлено в 10:05
Футбол

«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов

Обновлено в 12:33
Армия и оружие

Сирийские системы ПВО отразили ракетный удар по Дамаску

По сообщениям РИА Новости, сирийские системы противовоздушной обороны отразили ракетную атаку по позициям, расположенным недалеко от Дамаска.
Обновлено 17 мая в 22:30
Музыка

Итоги «Евровидения» могут пересмотреть из-за скандала с победителем

Обновлено в 12:27
Футбол

«Манчестер Сити» объявил об уходе Компани

«Манчестер Сити» на официальном сайте объявил об уходе защитника и капитана команды Венсана Компани.
Обновлено в 04:10
Музыка

Белорусское жюри отстранили от голосования в «Евровидении»

Прямо в заключительный день «Евровидения» от голосования отстранили команду судий из Белоруссии.
Обновлено вчера в 15:32
Футбол

Семак: «Ростов» заслужил победу над «Зенитом»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал поражение своей команды от «Ростова» (0:1) в выездном матче 29-го тура РПЛ.
Обновлено в 14:22
Происшествия

Шварценеггер рассказал о нападении на него в ЮАР

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер получил удар ногой в спину от неизвестного мужчины во время своей поездки в ЮАР, сообщает британская газета The Independent.
Обновлено вчера в 13:26
Гаджеты

Samsung готовит к продаже игровой ноутбук Odyssey

В начале текущего года компания Samsung представила игровой ноутбук Odyssey.
Обновлено в 15:00
Политика

Российских моряков с задержанного в Египте судна вышлют из страны

Власти Египта в ближайшее время примут решение о высылке задержанных в декабре прошлого года членов команды танкера Sea Shark, в числе которых два российских моряка, сообщил РИА Новости в воскресенье ведущий это дело египетский адвокат Медхат аль-Корейши.
Обновлено в 14:06
Музыка

Лоза раскритиковал выступление Лазарева на «Евровидении»

Российский певец и композитор Юрий Лоза остался недоволен выступлением россиянина Сергея Лазарева на международном конкурсе «Евровидение-2019».
Обновлено в 15:09
Здоровье

Медики назвали главные причины воспаления седалищного нерва

Медики назвали главные причины возникновения ишиаса, а также некоторые способы его лечения.
Обновлено в 12:37
Спорт

Российские гимнастки выиграли чемпионат Европы

Женская сборная России по художественной гимнастике стала триумфатором юношеского чемпионата Европы, который проходит в азербайджанском Баку.
Обновлено в 02:21
Армия и оружие

В Индии заявлено о низком качестве боеприпасов для Т-90 и другой техники

В 15-страничном докладе рассказывается о многочисленных нештатных ситуациях при стрельбе из зенитных 40-мм пушек L-70, из 105-мм пушек, а также из пушек танков «Арджун», Т-72 и Т-90.
Обновлено в 02:55
Политика

Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе

Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.
Обновлено в 13:10
Политика

Президент Эстонии осудила идею восстановить право голоса РФ в ПАСЕ

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила против восстановления права голоса для России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).
Обновлено в 09:48
Происшествия

Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб

Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).
Обновлено вчера в 20:57
Авто

Новый Land Rover Defender замечен на дорогах Индии

Британский внедорожник был замечен на дорогах Индии. По фотографиям видно, что новинка сохранила общие черты.
Обновлено в 05:29
Наука

Найден способ стимулировать выработку инсулина в организме при диабете

Ученые из Университета Эксетера провели революционное исследование и нашли способ стимуляции выработки инсулина клетками организма при диабете.
Обновлено 17 мая в 00:52
Музыка

Победителем «Евровидения-2019» стал исполнитель из Нидерландов

Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

Bild: в Германии опрокинулся междугородний автобус

Междугородний автобус перевозчика Flixbus попал в ДТП на автобане близ Лейпцига.
Обновлено в 13:38
Армия и оружие

Американских военных и дипломатов накрыли ракетным и миномётным огнём

Территорию американского посольства обстреляли плотным ракетным и миномётным огнём.
Обновлено в 14:24
Музыка

В финале «Евровидения» Мадонна и исландцы показали флаги Палестины

Обновлено в 02:53
Игры

21 мая в Overwatch стартует празднование годовщины игры

Overwatch будет бесплатной на всех платформах в течение недели с 21 по 28 мая. Пользователи могут предварительно скачать игру уже сегодня.
Обновлено вчера в 17:00
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Политика

Порошенко уволил главу администрации президента

Действующий президент Украины Петр Порошенко уволил главу своей администрации Игоря Райнина, соответствующий указ опубликован на сайте украинского президента в воскресенье.
Обновлено в 14:01
Общество

Оборона Шиеса: более 2 тысяч человек собрал митинг в Архангельске

Обновлено в 12:45
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Обновлено в 14:08
Происшествия

В Каире прогремел взрыв возле туристического автобуса

Обновлено в 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное