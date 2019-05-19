Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром ПримерыRT на русском 12:29

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром испанской Примеры по итогам сезона-2018/19. В активе 31-летнего аргентинца 36 голов в 34 матчах чемпионата.

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

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