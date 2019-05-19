Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром ПримерыRT на русском 12:29

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром испанской Примеры по итогам сезона-2018/19. В активе 31-летнего аргентинца 36 голов в 34 матчах чемпионата.

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Шоу-бизнес Экс-звезда «Дома-2» похвасталась новым авто за 20 миллионов На своей странице в Instagram звезда опубликовала фотографии одного из подарков: автомобиля Bentley Continental красного цвета, стоимостью 20 миллионов рублей.

Музыка Омич хочет подать в суд на Олега Газманова Как рассказывает Шаханин, он написал «Бессмертный полк» на стихи своего отца, снял клип и разместил его на YouTube ещё в 2017 году, а в апреле 2018-го вышла одноимённая песня Газманова.

Футбол Ростов — Зенит 1:0 "Ростов" с минимальным счетом победил "Зенит" в домашнем матче 29-го тура премьер-лиги (1:0). Единственный гол с пенальти забил хавбек Ивелин Попов.

Политика Киев потребовал от Египта объяснить задержание танкера с 17 украинцами Начальник управления консульского обеспечения МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что ведомство требует от властей Египта объяснить задержание танкера Sea Shark с 17 украинцами на борту, передает УНИАН.

Армия и оружие Сирийская армия в одностороннем порядке прекратила огонь в Идлибе Правительственные войска Сирии в одностороннем порядке прекратили ведение боевых действий в провинции Идлиб.

Политика Прокуратура Австрии отказалась от расследования в отношении Штрахе Верховная прокуратура Австрии заявила, что не нашла оснований инициировать расследование в отношении экс-вице-канцлера Хайнца-Кристиана Штрахе, а также его помощника Йоханна Гуденуса, передает РИА Новости.

Происшествия У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.

Шоу-бизнес Солистку Spice Girls госпитализировали с потерей зрения Солистку британской поп-группы Spice Girls Мелани Браун, известную также как Mel B, госпитализировали с потерей зрения.

Транспорт В России временно ограничат дневное движение грузовиков по трассам С 20 мая по 31 августа движение большегрузного транспорта по автодорогам России в дневное время будет ограничено.

Общество Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.

Политика Порошенко назвал самое обидное для себя за годы президентства Покидающий свой пост президент Украины Пётр Порошенко заявил, что самым обидным для него остаётся то, что он не смог установить мир в своей стране.

Музыка Максим Ержан высмеял итоги шоу «Голос. Дети» в рекламе Выяснилось, что победительница шоу — дочь певицы Алсу Микелла — победила нечестно. В пользу нее было накручено 38 тысяч голосов.

Музыка Лазарев рассказал о предвзятом отношении к России на «Евровидении» Представитель России на песенном конкурсе «Евровидение» Сергей Лазарев объяснил оценки жюри некоторых стран предвзятым отношением.

Политика Зеленский пообещал вернуть Крым в состав Украины Избранный президент Украины Владимир Зеленский пообещал вернуть Крым в состав страны.

Гаджеты В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.

Шоу-бизнес Ирина Пегова опубликовала фото со своей дочерью Ирина Пегова опубликовала фото с Татьяной в Instagram, получив много лестных слов в свой адрес.

Футбол «Нюрнберг» сменил главного тренера Австрийский специалист Дамир Канади возглавил "Нюрнберг". Соглашение с 48-летним тренером рассчитано на два сезона.

Авто Составлен рейтинг десяти самых надежных подержанных машин Эксперты установили, какие машины показали максимальную надежность при эксплуатации от четырех до десяти лет.