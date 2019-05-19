Футбол

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром ПримерыRT на русском 12:29

Нападающий каталонской «Барселоны» Лионель Месси стал лучшим бомбардиром испанской Примеры по итогам сезона-2018/19. В активе 31-летнего аргентинца 36 голов в 34 матчах чемпионата.
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Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Спорт-Экспресс13:12

Месси в шестой раз выиграл спор бомбардиров в Примере

Sport.ru15:29

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Советский спорт12:38

Месси повторил рекорд Сарры и в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Примеры

Чемпионат12:22

Месси в шестой раз стал лучшим бомбардиром чемпионата Испании

Матч ТВ13:33

Месси повторил рекорд Ла Лиги по числу завоеванных наград лучшему бомбардиру сезона

Sport24.ru12:19

🏆Месси в 6-й раз стал лучшим бомбардиром Ла Лиги, повторив рекорд Тельмо Сарры

Sports.ru12:44
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Политика

Скандал с вице-канцлером Австрии и «россиянкой» получил продолжение

В пятницу немецкие СМИ сообщили, что в июле 2017 года бывший вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе провел на Ибице встречу с некой «россиянкой», которая заявила о желании инвестировать крупную сумму денег в Австрию.
Обновлено в 15:50
Хоккей

Сборная России одержала шестую победу на ЧМ-2019, обыграв Швейцарию

Сборная России одержала победу над национальной командой Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2019 года в Словакии.
Обновлено в 16:31
Музыка

Организаторы «Евровидения» отказались аннулировать победу Лоуренса

Европейский вещательный союз опроверг пересмотр результатов конкурса «Евровидение».
Обновлено в 14:14
Футбол

Глушаков: Каррера сказал в раздевалке, что пощады не будет

Обновлено в 16:38
Кино

Алексей Гуськов сыграет русского шпиона в фильме китайского режиссёра

Народный артист РФ Алексей Гуськов снимется в фильме известного китайского режиссёра Юань Чжана, где сыграет русского шпиона.
Обновлено вчера в 18:29
Кино

Финальную серию саги «Игры престолов» покажут сегодня ночью

Фанаты известной кино-саги «Игры престолов» готовятся увидеть заключительную серию, в которой, наконец, решится вопрос о том, кто займет Железный трон.
Обновлено в 06:50
Единоборства

Уайлдер нокаутировал Бризила в первом раунде

В 12-раундовом бою в Нью-Йорке американец победил соотечественника Доминика Бризила, нокаутировав его уже в первом раунде.
Обновлено в 03:58
Происшествия

В Москве двое подростков сбежали из психбольницы, сообщил источник

Экстренные службы Москвы ведут поиски двоих подростков, которые сбежали из Центральной клинической психиатрической больницы, сообщил РИА Новости в воскресенье источник в медицинских кругах.
Обновлено в 16:33
Политика

Греф рассказал об отстранении олигархов от власти в России

Власти России с 2000-х годов провели хирургическую работу по отстранению олигархов от управления страной.
Обновлено в 12:13
Шоу-бизнес

Вера Брежнева повеселилась на вечеринке с Константином Меладзе

Вера Брежнева поделилась фотографиями, где они с Константином Меладзе весело проводят время в Центральном Доме Литератора.
Обновлено в 10:00
Религия

Патриарх Кирилл сделал заявление на тему абортов

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл высказал свое мнение на тему абортов.
Обновлено в 14:08
Здоровье

Кардиолог назвал вредные и полезные для сердца продукты

Обновлено в 07:47
Игры

Дату выхода Cyberpunk 2077 могут анонсировать на Е3

Microsoft может раскрыть дату релиза и представить геймплейный трейлер Cyberpunk 2077 на E3 2019.
Обновлено в 14:05
Энергетика

Новак допустил возникновение дефицита нефти на мировом рынке

Летом на мировом рынке может возникнуть дефицит нефти.
Обновлено в 14:13
Музыка

В финале «Евровидения» Мадонна и исландцы показали флаги Палестины

Обновлено в 02:53
Музыка

Сергей Лазарев вернулся в Москву после участия в «Евровидении»

Обновлено в 14:10
Музыка

Победитель «Евровидения-2019» скрыл свою ориентацию ради голосов

Представитель Нидерландов Дункан Лоуренс, который стал победителем международного песенного конкурса «Евровидение-2019», скрыл свою сексуальную ориентацию от общественности, чтобы не потерять голоса.
Обновлено в 07:38
Политика

Порошенко уволил представителя Украины на минских переговорах

Действующий президент Украины Пётр Порошенко уволил Евгения Марчука с должности представителя Незалежной в Трёхсторонней контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе.
Обновлено в 15:56
Футбол

«Шахтер» стал чемпионом Украины

Обновлено в 12:11
Футбол

В ЦСКА появилась новая информация о травме Влашича

Инцидент произошел во время матча 29-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Ахмата", завершившегося со счетом 0:1, в пользу столичной команды.
Обновлено в 15:33
Происшествия

У арестованных полковников ФСБ изъяли 12 млрд рублей

Кирилл Черкалин был задержан в апреле по подозрению в получении взятки.
Обновлено 17 мая в 10:24
Происшествия

На Шпицбергене погибли двое польских ученых

Тела двоих исследователей из Польши – мужчины и женщины – обнаружены в районе Хорсенн на Шпицбергене, который считается лавиноопасным, сообщается на сайте губернатора Шпицбергена.
Обновлено в 15:49
Баскетбол

ЦСКА победил «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги

Московский ЦСКА одержал победу над турецким клубом «Анадолу Эфес» в финале баскетбольной Евролиги.
Обновлено в 16:40
Политика

Порошенко пожелал Зеленскому удачного президентства

Петр Порошенко, действующий президент Украины, пожелал избранному главе государства Владимиру Зеленскому удачи в работе.
Обновлено в 14:15
Происшествия

Пассажиры отказались лететь на SSJ-100 после неполадки

Пассажиры самолета «Аэрофлота» Sukhoi Superjet 100, вернувшегося по техническим причинам в аэропорт Ульяновска, вылетели в Москву утром в воскресенье на Airbus A320.
Обновлено в 04:26
Происшествия

В Египте произошёл взрыв рядом с туристическим автобусом

В египетской Гизе неподалёку от пирамид произошёл взрыв. В результате инцидента повреждены автобус с туристами и легковой автомобиль.
Обновлено в 11:23
Экономика

Счетная палата раскритиковала медленное освоение денег на нацпроекты

Освоение финансовых средств по шести нацпроектам и комплексному плану развития инфраструктуры находится на уровне менее 10%, говорится в докладе Счетной палаты.
Обновлено в 17:00
Происшествия

В Хабаровске поймали похитивших миллиарды долларов китайцев

Китайские граждане обвиняются в хищении 1,9 миллиарда долларов через финансовую пирамиду.
Обновлено в 13:31
Гаджеты

Huawei лишится Android из-за Трампа

Смартфоны Huawei перестанут получать обновления Android, а следующие поколения смартфонов компании не будут иметь доступ к сервисам Google, включая магазин приложений Google Play, браузер Chrome, почтового клиента Gmail, YouTube и карты, пишет агентство.
Обновлено в 16:33
Политика

Зеленский пообещал вернуть Крым татарам

Обновлено вчера в 04:32
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Лионель Месси
Аргентинский футболист
Аргентинский футболист, нападающий и капитан испанского клуба «Барселона», с 2011 года - капитан национальной сборной Аргентины. Лучший бомбардир в истории «Барселоны» и сборной Аргентины. Признаётся специалистами одним из лучших футболистов современности и одним из лучшиx игроков всех времён.
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Барселона
Спортивный клуб
Испанский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, самый титулованный клуб Испании и топ-5 чемпионатов. Основан в 1899 году группой швейцарских, британских, испанских и каталонских футболистов во главе с Жоаном Гампером. Клуб стал одним из символов Каталонии, отсюда происходит и девиз - Mes que un club - «Больше, чем клуб». Поклонники ФК «Барселона» также известны как «cules».
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