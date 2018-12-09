Футбол
Месси установил новый рекорд чемпионата Испании
Месси установил новый рекорд чемпионата ИспанииРЕН ТВ21:03
Игрок каталонской "Барселоны" Лионель Месси оформил дубль в матче 15-го тура чемпионата Испании с "Эспаньолой", и тем самым установил новый рекорд. Очередной забитый мяч стал для форварда десятым в текущем сезоне Ла Лиги.
РЕН ТВ21:03
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