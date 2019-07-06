Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточекRT на русском 03:42
В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев. Ранее Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины в знак протеста.
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 04:18, Вашингтон
Экономика
Росстат назвал наиболее подорожавшие продукты по итогам 2018 года
Росстат представил данные по годовой динамике потребительских цен на 1 тыс. товаров и услуг в 2018 году.
Обновлено в 03:03
Происшествия
30 жителей Иркутской области, пропавшие в зоне паводка, найдены живыми
Правоохранители нашли 30 человек, которые считались пропавшими без вести в зоне паводка в Иркутской области.
Обновлено вчера в 22:43
Политика
В Совфеде оценили поставку первой партии нефти из США на Украину
Член комитета Совета Федерации по безопасности Франц Клинцевич на своей странице в Facebook прокомментировал первую в истории поставку американской нефти на Украину.
Обновлено в 00:03
Авто
Дешевый кроссовер Jetta VS5 добрался до дилеров Volkswagen
Официальные продажи новинки стартуют в «Поднебесной» уже через неделю, а пока стало известно, что первые экземпляры «паркетника» начали поступать в местные дилерские центры Volkswagen.
Обновлено вчера в 23:29
Шоу-бизнес
Актер Камерон Бойс умер в возрасте 20 лет, пишут СМИ
Обновлено в 03:08
Транспорт
В России изменились правила перевозки детей в авто
В России ввели новые правила перевозки детей в автомобилях. Об этом сообщает Car.ru.Градация детей в зависимости от их возраста изменилась.
Обновлено 05 июля в 09:26
Армия и оружие
Генерал объяснил, почему США оставят Киев без новейшего оружия
Украина может не рассчитывать на поставки из США новейших или дорогих образцов высокотехнологичного вооружения.
Обновлено в 00:46
Происшествия
В жилом доме в центре Петербурга взорвался газ
Обновлено в 03:19
Политика
Зеленский попросит Трампа остановить «Северный поток-2»
Напомним, что 1 июня этого года влиятельный украинский еженедельник «Зеркало недели» сообщил, что Зеленский получил приглашение от президента США Трампа посетить Вашингтон с официальным визитом.
Обновлено вчера в 09:25
Футбол
«Локомотив» выиграл Суперкубок России по футболу
Обновлено вчера в 14:10
Единоборства
Джонс победил Сантоса решением судей
В главном поединке турнира UFC 239 в Парадайсе (Невада, США) американец Джон Джонс победил бразильца Тиаго Сантоса.
Обновлено в 00:46
Политика
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного СВПД
Иран начинает обогащение урана на уровне выше предусмотренного ядерной сделкой, заявил замглавы МИД Ирана Аббас Аракчи.
Обновлено в 03:13
Происшествия
В Москве прошли пикеты в поддержку врача Элины Сушкевич
Акции в поддержку Сушкевич сегодня проходят в 20 российских городах.
Обновлено вчера в 07:31
Происшествия
Луизу Хайруллину нашли благодаря телефонному разговору ее дочерей
4 июля Луизу Хайруллину задержали, вместе с ней в съемном жилище находился муж и дочки 8 и 12 лет.
Обновлено 05 июля в 04:46
Политика
Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением
Президент Украины Владимир Зеленский озадачил пользователей сети странным поведением на совещании Закарпатской таможни в Ужгороде в субботу, 6 июля.
Обновлено в 00:43
Происшествия
Опубликовано видео с места взрыва бензовоза в Свердловской области
В сети появилось видео с места крупной аварии с участием бензовоза «Урал» в Свердловской области.
Обновлено вчера в 20:42
Политика
ОБСЕ поддержала антироссийскую резолюцию по Крыму
Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ одобрил резолюцию о непризнании Крыма частью России, сообщил член украинской делегации Рефат Чубаров на своей странице в Facebook.
Обновлено вчера в 14:34
Наука
Сердца черепах могут адаптироваться, чтобы выжить без кислорода
Обновлено вчера в 10:30
Культура
Умер режиссер Владимир Двинский
Российский режиссер-документалист Владимир Двинский умер вечером 5 июля.
Обновлено вчера в 06:32
Политика
В России с 1 октября повысят оклады военнослужащим и полицейским
Согласно опубликованному 5 июля на сайте правительства постановлению премьер-министра России Дмитрия Медведева, в стране будет проиндексировано денежное довольствие военнослужащих и сотрудников правоохранительных органов.
Обновлено 05 июля в 05:44
Религия
7 июля православные отпразднуют Рождество Иоанна Предтечи
В воскресенье 7 июля 2019 года Православная Церковь отметит великий праздник – Рождество святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
Обновлено 05 июля в 09:18
Армия и оружие
Найдено интервью «ценного свидетеля» по делу о гибели «Боинга» в Донбассе
Журналисты предположили, что мужчина имел в виду версию, согласно которой в момент гибели «Боинга» рядом с лайнером находился украинский штурмовик Су-25, то есть «сушка».
Обновлено вчера в 11:56
Хоккей
Александров: очень рад оказаться в такой организации, как «Сент-Луис»
Выигрывать хотят все, так что я очень рад оказаться в такой организации.
Обновлено в 00:31
Интернет
Что такое трекинг пикселей и чем он опасен для пользователей
Например, злоумышленники могут использовать его, чтобы проверить, активен ли получатель письма, чтобы добавить адрес его электронной почты в базу рассылки спама или фишинговых писем.
Обновлено в 02:58
Армия и оружие
Украинский военный открыл огонь по бойцам «Азова» в Донбассе
Военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе открыл огонь по боевикам из неонацистского полка «Азов» из-за идеологических разногласий, сообщается на сайте Луганского информационного центра со ссылкой на офицера пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Ивана Филипоненко.
Обновлено вчера в 22:15
Гаджеты
Microsoft объяснила повторный анонс Windows 1985 года
Несколько дней назад компания Microsoft спровоцировала множество обсуждений в интернете, разместив в микроблоге Twitter анонс Windows 1.0, выпущенной в 1985 году.
Обновлено в 00:00
Происшествия
Миллиардер Эпштейн задержан в США по обвинению в торговле людьми
Американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого ранее обвиняли в склонении несовершеннолетних к проституции, вновь задержали по обвинению в торговле людьми, сообщает The New York Times.
Обновлено в 00:07
Шоу-бизнес
Меган Маркл и принц Гарри поделились фото с крестин сына
На крестинах присутствовали всего 25 человек, среди них герцог и герцогиня Кембриджские, принц Чарльз с супругой Камиллой, а также мать Меган Маркл - Дория Рэгланд.
Обновлено вчера в 13:00
Происшествия
В Крыму спасли 17 туристов на каяках
"В акватории Черного моря, в районе мыса Монастырский горы Аю-Даг, группа на каяках из-за внезапно поднявшегося сильного ветра не смогла самостоятельно пристать к берегу", - сказал журналистам Шахов.
Обновлено в 02:38