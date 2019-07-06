Футбол

Месси: в эпизоде с Меделем достаточно было жёлтых карточекRT на русском 03:42

В концовке первого тайма матча за третье место Кубка Америки между сборными Аргентины и Чили арбитр удалил с поля Лионеля Месси и Гари Меделя за стычку. Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу аргентинцев. Ранее Месси проигнорировал церемонию награждения сборной Аргентины в знак протеста.
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