Футбол
Месси: в эпизоде с Меделем было достаточно желтых карточекГазета.Ru 05:36
Нападающий сборной Аргентины и каталонской "Барселоны" Лионель Мессии прокомментировал произошедший во время матча Кубка Америки со сборной Чили эпизод, передает RT. Национальные команды боролись за бронзу турнира. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу аргентинцев.
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