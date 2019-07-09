Футбол
Ресторан Месси бесплатно кормит бездомных горячими блюдамиBookmaker-ratings.ru 12:58
Журналисты издания Marca узнали о том, что принадлежащий Лео Месси ресторан кормит бездомных в Аргентине. Им дают горячие блюда и напитки, а некоторым — даже бокал вина. Благотворительная акция продлится 15 дней.
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