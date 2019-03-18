Месси побил рекорд Хави по количеству побед за «Барселону»Спорт-Экспресс 19:14

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд полузащитника Хави по количеству побед в составе команды. В воскресенье каталонцы обыграли "Бетис" (4:1) в чемпионате Испании. Аргентинский форвард в этой игре сделал хет-трик.

Месси побил рекорд Хави по количеству побед за «Барселону»

Космос NASA предупредило о приближении крупного астероида к Земле Крупный астероид ЕА2 пролетит мимо Земли на расстоянии меньшем, чем до Луны, сообщили в Национальном управлении по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Общество Опубликован рейтинг регионов по уровню безработицы Москва, Санкт-Петербург и Ямало-Ненецкий автономный округ возглавили рейтинг регионов с самым низким уровнем безработицы.

Политика Порошенко пообещал вернуть Крым «без торгов и договоренностей» Петр Порошенко пообещал вернуть Крым на Украину "без торгов и договоренностей". Об этом президент написал на своей странице в Facebook.

Общество Село Чекунда в Хабаровском крае расселят из-за угрозы подтопления Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал принял решение о расселении села Чекунда, которому грозит подтопление из-за сошедшего на реку Бурея оползня.

Общество Россияне назвали критерии «работы мечты» Россияне к критериям «работы мечты» относят, прежде всего, стабильность и высокий уровень зарплаты.

Политика «Ведомости» анонсировали новую серию отставок губернаторов Президент Владимир Путин откроет новую серию губернаторских отставок уже на этой неделе, сообщают «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к администрации главы государства.

Здоровье Популярные лекарства от стенокардии признали опасными для здоровья Европейское общество кардиологов представило результаты исследования, которое показало, что препараты, используемые для лечения высокого кровяного давления и стенокардии, могут привести к внезапной остановке сердца.

Происшествия В Саратове из-за льда обрушился карниз здания аэропорта В Саратове обрушилась часть кровли здания аэропорта "Центральный" на Соколовой горе.

Происшествия Самолет с неисправным крылом успешно приземлился в аэропорту Сочи Летевший из Москвы самолет Boeing 737-800, у которого возникла проблема с крылом, успешно приземлился в аэропорту Сочи.

Технологии Пилоты учились управлять самолетом Boeing 737 Max на планшете iPad Издание New York Times распространило информацию, согласно которой ряд пилотов Boeing 737 Max не располагали необходимым объемом знаний об особенностях лайнера, а также учились управлять новой моделью воздушного судна на планшете iPad.

Армия и оружие Российские военные откопали танк Т-34 в районе Голанских высот Российские военные полицейские отреставрировали советский танк Т-34, который откопали у линии разграничения между Израилем и Сирией в районе Голанских высот, сообщил журналистам командир батальона военной полиции Рустам Нумахаджиев.

Политика Протестующие в Белграде блокируют дворец и требуют выхода Вучича В Белграде протестующие пытаются заблокировать президентский дворец, чтобы не выпустить оттуда главу Сербии - Александара Вучича.

Музыка Скончался автор музыки к фильму «Криминальное чтиво» Американский гитарист Дик Дейл, чей сингл Misirlou использовал Квентин Тарантино в фильме «Криминальное чтиво», скончался в субботу на 82-м году жизни.

Политика Мадуро призвал правительство Венесуэлы уйти в отставку Президент Венесуэлы Николас Мадуро призвал своих министров уйти в отставку для проведения реструктуризации в национальном правительстве.

Происшествия Основателя компании «Расцветай» нашли мертвым в Новосибирске Основатель компании «Расцветай», занимавшейся реализацией БАДов и косметических средств, Алексей Корнаков был найден мертвым, сообщает «РБК.Новосибирск» со ссылкой на источники в силовых структурах.

Общество Российские учителя начали уезжать работать в Монголию Педагоги Бурятии стали массово уезжать на заработки в соседнюю Монголию, где учителей ценят и платят им в три-четыре раза больше, пишет газета «Номер один».

Политика Дерипаска оценил перспективы улучшения отношений США и России Улучшение отношений между Россией и Соединёнными Штатами невозможно, пока действуют экономические санкции.

Политика Подкрепление для КПРФ. Грудинин займет место Алферова в Госдуме Мандат нобелевского лауреата Жореса Алферова КПРФ намерена передать директору Совхоза имени Ленина, но Грудинин, как выяснила корреспондент «МИР 24» Маргарита Гырылова, живет совсем не по заветам Ильича.

Происшествия В Киеве напали на наблюдательницу ОБСЕ В центре Киева неизвестный напал на представительницу Бюро по демократическим институтам и правам человека при ОБСЕ.

Религия На месте храма святой Екатерины помолились десять тысяч человек По данным екатеринбургской епархии, в сквер у театра драмы пришли десять тысяч верующих. Всем раздали голубые воздушные шарики.

Общество Минэнерго: контроль за инвестпрограммами «Газпрома» и «Транснефти» могут усилить Правительство рассматривает инициативу об усилении контроля за инвестиционными программами таких российских энергетических монополий, как "Газпром" и "Транснефть".

Технологии На подходах к Крымскому мосту установят сканеры Сканеры для просвечивания железнодорожных вагонов установят на подходах к Крымскому мосту.

Происшествия Жители Якутска вышли на митинг после изнасилования женщины мигрантами По данным СМИ, местные жители вышли на площадь после сообщений о том, что жительницу Якутска изнасиловали уроженцы Средней Азии.