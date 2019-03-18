Месси установил рекорд по числу побед в составе «Барселоны»ТАСС 19:54

Футболист испанской "Барселоны" Лионель Месси побил рекорд бывшего полузащитника команды Хави по количеству побед в составе клуба. Об этом сообщает пресс-служба сине-гранатовых.

Месси установил рекорд по числу побед в составе «Барселоны»

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